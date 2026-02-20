Руски генерал се хвали на жена си: Убивахме украинци с лопати, рязахме уши

Руски генерал е разказал на жена си и на свои роднини как в Украйна той и негови подчинени са измъчвали жестоко и са убивали пленени украински войници. Най-шокиращото в разказа - руснаците са убили поне един украинец, удряйки го с лопата, а генералът е показал и "сувенир" от "геройствата" - отрязани човешки уши. Всичко това беше публикувано от разследващите журналисти на информационните платформи "Радио Свобода", "Система" и "Схеми".

Информацията за поредния ужас от Украйна е предоставена от източници от украинската армия - и тази информация всъщност е лична кореспонденция в мобилно чат приложение на висшия руски военен. Въпросният руски генерал е 49-годишният генерал-майор Роман Демурчиев. В момента той е заместник-командир на 20-та общовойскова армия на Руската федерация.

След преглед на получения архив за годините 2022–2024 година излиза, че Демурчиев е разказвал на свои "другари" войници и роднини за изтезанията и убийствата на украински военнопленници. На 18 октомври 2022 г. Демурчиев съобщава, че неговата част превзела "укрепена украинска позиция", която е щурмувала три дни и в резултат на това са заловили четирима украинци. След това изпраща на жена си снимка (18+) на отрязани и почернели човешки уши, висящи от метална тръба.

Журналистите установяват също, че Демурчиев е обсъждал със събеседник, идентифициран като "Грек" (съдейки по контекста, това е офицер от военното контраразузнаване на име Роман), че генералът има нов "подарък" – украински военнопленник. "Имам един пленник <...> Мога да ви го дам. Има един, който седи там, в ямата <...> Какво да правя с него – да се отърва от него или да ви го дам?", пита генералът офицера от руското контраразузнаване през октомври 2023 година. "Грек" се съгласява да вземе пленника, но Демурчиев уточнява: "Нямахме време просто да го измъчваме, така че информацията е приятелска... Но имате много време - можете да използвате различни инструменти, за да принудите човек да каже истината"

Журналистите разкриха самоличността на този военнопленник – той е доброволец от Запорожие, на 40 години по време на залавянето му. Украинският войник прекарва година и десет месеца в плен. Той е държан в следствен арест в Алтай. През лятото на 2025 година е разменен и върнат у дома в Украйна.

"Грек" също лично изпраща пленници на Демурчиев, молейки го да се разправи с тях, без никой да разбере. Той пише на генерала през август 2023 г.: "Има случай. Под прикритие. Има няколко п*дали (хванати на местопрестъплението при скривалища със самоделни взривни устройства). Истински членове на резидентурата... Но те не могат да бъдат предадени на съда... Имам предложение да ви ги дам за няколко дни работа за копаене на окопи... И след това да ги оставите там. Завинаги".

През декември 2024 г. в кореспонденцията на Демурчиев се появява ВИДЕО, 18+ от дрон с термовизионна камера, показващо как руски войници, бивши затворници, как насичат трима украинци с лопати за окоп, след като вече са вдигнали ръце и са се предали. Този диалог се появява в едно от гласовите съобщения: "Е, докладвах ви. Двама "консултанти" влязоха в крепостта и трима украинци заеха позицията. Взеха ги в плен и ги насякоха с лопати, мамка му, животни, мамка му. Вижте там, скапана екзекуция с окопни лопати, скапана", казва Демурчиев.

"Схеми" идентифицира поделението, в което са служили тези затворници – поделението "Черна мамба" на 252-ри мотострелков полк, част от 3-та дивизия на 20-та общовойскова армия на Руската федерация. Самоличността на убитите украински военнопленници също е установена.

Освен това Демурчиев показа видеозапис на убийството на затворниците на прекия си началник, генерал Олег Митяев, командир на 20-та армия, който заявява: "Затворниците, които превзеха точката, които ги нарязаха с лопати, ако Бог е дал, ще оцелеят, определено трябва да бъдат номинирани за награда. Бавно ги изстискайте, браво. <...> Браво, продължавайте да натискате, продължавайте да натискате коп*л*тата, по дяволите".

През 2023 година руският диктатор Владимир Путин награди Демурчиев със званието генерал-майор. Генералът получи и наградата "Ние сме тук. Добро дело" от губернатора на Московска област Андрей Воробьов и орден от чеченския лидер Рамзан Кадиров. Въпреки че получи наградата от Кадиров, Демурчиев нарича чеченските бойци "пиар войници" в кореспонденцията си, казвайки, че "само славяните показват резултати".

Репортери от трите медии се свързаха с Демурчиев по телефона, но той затвори, след като му беше зададен въпрос. Руското военно министерство не отговори на запитванията на разследващите журналисти.