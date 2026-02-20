Колко трябва да сме притеснени за ядрена война?

Стълбовете на глобалния ядрен ред се рушат. По-рано този месец изтече срокът на действие на "Нов СТАРТ" - основния ядрен договор между САЩ и Русия. Китай бързо разширява ядрения си арсенал, а в съответствие с общата геополитическа нестабилност - няколко други страни обсъждат възможността да придобият най-смъртоносното оръжие в историята. "Беше добре известна тайна, че това ще се случи", казва генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в интервю за главния редактор на Foreign Policy Рави Агравал.

Директорът на ядрения надзорен орган на ООН, който се счита за един от фаворитите за следващ генерален секретар на самата ООН, говори по време на Мюнхенската конференция по сигурността.

По думите му - в близко бъдеще няма да има големи промени въпреки прекратяването на "Нов СТАРТ", който регулираше ядрените арсенали на САЩ и Русия - заедно те притежават около 85% от ядрените глави в света.

"По-скоро влиянието от това е, че в момента нямаме друг договор за ограничаване на въоръженията, който да определя максимален брой бойни глави и други подобни неща. Никой не очаква драстична промяна в ядрените арсенали в близко бъдеще, но е важно този въпрос да продължи да се разглежда", каза Гроси. "Въпреки ограниченията си, тези инструменти осигуряват елемент на предвидимост в общ и стратегически план по отношение на позицията на големите ядрени сили".

САЩ настояват да се включат в дискусията и други участници като Китай. Пекин не е съгласен с това, но във всеки случай, сега има и нови технологии – например хиперзвукови подводни дронове, които трябва да бъдат включени, за да бъде един инструмент ефективен, добави директорът на МААЕ.

Снимка: Рафаел Гроси, Getty Images

"Не съм запознат с дискусиите, но мисля, че САЩ и Русия водят преговори" за нов договор, посочи Гроси. "Така че може би не е напълно точно да се каже, че нищо не се случва. Има диалог и, разбира се, той трябва да бъде насърчаван и подкрепян": Изненада: Договорът за ядрените оръжия изтече, но САЩ и Русия ще продължат да го спазват.

"Ако имаме свят с 20 ядрени сили, със сигурност ще има използване на ядрени оръжия"

В момента девет страни притежават ядрени оръжия, а МААЕ твърди, че има около 30 и повече държави, които биха могли да се присъединят към този клуб. На въпроса това ли е по-притеснително, или увеличаването на арсеналите на настоящите ядрени сили, Гроси отговори, че разширяването е адресирано в Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО), "за да се опитаме да овладеем явлението". Но "от технологична гледна точка - знаем, че редица страни теоретично биха могли да имат капацитет да навлезнат в тази сфера. И сега виждаме това в публичния дискурс – страни, които досега са били в добри отношения с ДНЯО, казват, че може да се наложи да преразгледат позицията си по отношение на притежаването на ядрени оръжия".

"Това е много тревожна тенденция", смята той и добавя, че системата на ДНЯО функционира, макар и несъвършено. "Има определени ограничения. Да бъдеш извън кръга, има значителни разходи и само няколко държави остават извън ДНЯО и имат различни мотиви да притежават ядрени оръжия. Но при сегашната степен на фрагментация и с нарастването на геополитическата конфронтация, ако изведнъж се сблъскаме със свят, в който има 20 държави с (ядрени) оръжия, със сигурност ще станем свидетели на използване на ядрени оръжия, дори в регионални или субрегионални конфликти, с потенциал за ескалация", прогнозира директорът на МААЕ.

Миналата година, когато Индия и Пакистан имаха кратка четиридневна война, една от причините, поради които тя не продължи и не се превърна в дълъг, изтощителен конфликт, беше, че и двете страни знаеха, че могат лесно да ескалират конфликта с ядрени оръжия, и това ги спря от ръба на пропастта: Нова война: Индия удари Пакистан и Кашмир (ВИДЕА).

Украйна би аргументирала, например, че ако имаше ядрени оръжия, тогава нямаше да е затънала във война, която вече продължава почти четири години, започната от Руската федерация. "Когато чувате този аргумент, не ви ли хрумва, че може би ядреният клуб трябва да се разшири?", контрира с въпрос в този контекст главният редактор на Foreign Policy.

Снимка: iStock

"Ни най-малко", отвърна Гроси. "Не мисля, че добавянето на страни с ядрени оръжия ще допринесе по някакъв начин за общата сигурност. Разбирам вашата логика и в известен смисъл тя е убедителна, но в някои от настоящите конфликти наличието на ядрени оръжия може точно да доведе до тяхното използване. Ако в даден регион има страна с ядрени оръжия, тогава възприеманият съперник веднага ще се опита да ги придобие и това ще се разпространи по неконтролируем начин. Това се случи в Индийския субконтинент".

"Ако съседът ми има ядрено оръжие, тогава той може да прави каквото си иска на границата, в моретата, с риболова и природните ресурси – така че бихме се озовали в опасна ситуация, която трябва да се избягва. Случаите, с които се сблъскваме в момента, макар и спорни, са добре разбрани в определени регионални контексти. Последствията от всеобща надпревара, като се има предвид степента на технологиите, които съществуват там, биха били ужасни", прогнозира той.

Иран и ядреното оръжие

Преди 12-дневната война между Израел и Иран през юни миналата година, в която САЩ и Израел атакуваха ядрените съоръжения на Ислямската република, МААЕ публикува доклад, в който се посочваше, че Техеран не е спазил задълженията си по ДНЯО. Гроси сподели, че определено е имало притеснения от данните, макар след случилото се да са полетели обвинения към него и към МААЕ.

"Интересно е, защото в същия доклад се казва, че не разполагаме с информация, която да сочи, че Иран е имал или има програма за разработване на ядрени оръжия. Ние не бяхме злонамерени и не бяхме в заговор с някого, за да водим война срещу дадена страна, което би било абсолютно абсурдно от всякаква гледна точка, защото МААЕ трябва да бъде обективна и да казва нещата такива, каквито са. Казвахме, че - от една страна - няма нищо, което да сочи, че те вървят по този път, но в същото време има всички тези фактори, които са повод за безпокойство. Молехме Иран да ни даде пълен достъп", заяви Гроси.

Техеран обаче не го даде. "Имахме достъп до някои неща, но имаше редица неща, които открихме – следи от обогатен уран на места, които изобщо не бяха свързани с ядрената програма. Очевидно нещо беше скрито. Имаше редица въпроси, но случилото се се случи. Не можем да пренапишем историята. МААЕ винаги е била изключително обективна. Реалността е, че ние представяхме цялостната картина", добави Гроси.

Според него е ясно, че натрупването на високообогатен уран на ниво от около 60%, макар и да не е забранено само по себе си, е повдигало много въпроси, "защото нямаше ясна, непосредствена и практическа употреба". Чистота от 90% е нужна за ядрена бомба, но Техеран винаги е твърдял, че не се стреми към ядрено оръжие.

Снимка: Getty Images

"Това, в комбинация с всички тези неотговорени въпроси и ограничения, предизвикваше подозрения. Сега ситуацията е различна. Нещата се промениха, защото имаше война", отчита Гроси. "Войната беше повратна точка, защото физическите щети по инфраструктурата са много големи, което означава, че атакуваните обекти вече не функционират".

По думите му - инспекторите на МААЕ не са успели да отидат там и да видят щетите, "но ние познаваме много добре тези съоръжения и въз основа на простата прогноза за това, което се е случило – количеството енергия, използвано по време на атаката – общото мнение е, че капацитетът, с който разполагаха, вече не съществува".

Това не означава обаче, че всичко е унищожено, предупреди директорът на МААЕ. "Не можеш да забравиш това, което си научил, а Иран разполага с техническите и индустриалните възможности да възстанови тази инфраструктура, ако пожелае. Не виждаме това да се случва в момента, но е нещо, което трябва да се има предвид. Те са усвоили технологията за високотехнологични суперцентрофуги", каза Гроси.

Той призна, че ако програмата на Техеран се възстановява в момента, МААЕ няма как да знае за това, "защото нямаме достъп до тези места". "Ето защо, наред с други неща, е толкова важно да си възвърнем този достъп", каза той.

Има и друг елемент - "ядреният материал все още е там". Според последната информация, по думи на Гроси, в Иран има около 440 килограма обогатен уран на 60% и още по-големи количества 20-процентен и 5-процентен уран. "Така че има голям запас от ядрен материал, особено от 60-процентовия. Трябва да се върнем, за да проверим дали той не е отклонен или скрит някъде", заяви директорът на МААЕ.

Връщането на агенцията в Ислямската република обаче има общо с преговорите на Иран със САЩ, призна Гроси, а там пробив е малко вероятен: Иран е предложил 3 идеи в ядрените преговори, които не се харесват на Тръмп (ВИДЕО).

"По-важното е, че с оглед на бъдещето става въпрос за това как ще изглежда ядрената програма на Иран, така че да можем да намерим някаква стабилност и Съединените щати и другите да са доволни и да не виждат риск от разпространение - под строгия контрол на МААЕ", заяви Гроси.

Ядрен чадър

Снимка: iStock

По целия свят страните сякаш смятат, че Америка на Доналд Тръмп вече не е толкова надеждна, колкото преди. В ядрената област това се вижда, когато например се говори за Южна Корея или Япония, че ще се сдобият с ядрено оръжие, или когато Саудитска Арабия подписа отбранителен пакт с ядрената сила Пакистан, който включва някаква форма на ядрен чадър. Гроси смята, че въпросът за това, че държавите търсят свои собствени ядрени чадъри, е много важен.

"Човек може да разбере логиката на онези, които се грижат за националните си интереси. Те смятат, че се нуждаят от степента на защита, която ядрените оръжия могат да им предоставят. Но както казахме по-рано в разговора, това не е правилният начин. Добавянето на ядрени оръжия към страните би било равносилно на разпадане на световния ядрен ред, какъвто го познаваме, с всичките му несъвършенства", категоричен е Рафаел Гроси.

Да се впуснем в свободна борба, в която всеки се грижи за себе си, би било "драматична грешка", смята той, цитиран от Foreign Policy.