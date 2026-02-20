По-малката ми сестра: Гуинет Полтроу за актрисата, с която си прилича (СНИМКИ)

Кейт Хъдсън и Гуинет Полтроу доказват, че истинското приятелство може да премине границите на звездния блясък и времето. Двете актриси и предприемачки имат връзка, която вече повече от две десетилетия се развива като семейна – от ранните години на кариерите им до номинациите за "Оскар" и големите червени килими.

"Тук съм, защото Кейт Хъдсън и аз сме истински, стари приятели", сподели Полтроу по време на връчването на "Arlington Artist of the Year Award" на Международния филмов фестивал в Санта Барбара, който отличи Хъдсън за номинираната ѝ за "Оскар" роля в "Song Sung Blue". "Тя е като малка сестра за мен. Аз съм много по-възрастна, но помня, когато я видях за първи път като малка."

Двете са израснали в "същата орбита", но истинското им приятелство се е формирало в началото на 2000-те. "Имаме приятелство, което е преживяло пълния спектър – рождени дни, раздели, преплетени семейни моменти. Децата ни бяха в една група, когато бяха малки, и после ходеха заедно в гимназия", споделя Полтроу. Тя добавя с усмивка: "На нейния 30-ти рожден ден аз се напих много, а на моя 40-ти – мисля, че всички се напихме."

Още: Зендая след годежа: Любовта и загубата вървят ръка за ръка

Хъдсън също оценява връзката им като семейна. "Тя е леля Гуинет. Винаги е била до мен – най-лоялната и красива приятелка. И аз ѝ се възхищавам", казва звездата от "Running Point". Двете дори са живели едновременно в Англия, където Полтроу е била подкрепа за Хъдсън и нейния син.

Скорошният филм на Хъдсън "Song Sung Blue", режисиран от Крейг Бруър, разказва историята на реалния музикален дует Клеър и Майк Сардина. "Пролях сълзи, когато го видях – не само защото съм горда от уменията и блясъка й, но и защото най-накрая има роля, която показва всичко, което може да прави", разказва Полтроу за емоциите си след филма.

По-рано, преди речта на Палтроу, Хъдсън потвърди пред "People", че връзката ѝ с актрисата и предприемач е семейна – макар че в началото призна, че е била "луд фен".

Още: Като две капки вода: Дъщерята на Гуинет Полтроу с емблематична визия от 90-те (СНИМКИ)