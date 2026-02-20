Войната в Украйна:

По-малката ми сестра: Гуинет Полтроу за актрисата, с която си прилича (СНИМКИ)

20 февруари 2026, 13:15 часа 0 коментара
По-малката ми сестра: Гуинет Полтроу за актрисата, с която си прилича (СНИМКИ)

Кейт Хъдсън и Гуинет Полтроу доказват, че истинското приятелство може да премине границите на звездния блясък и времето. Двете актриси и предприемачки имат връзка, която вече повече от две десетилетия се развива като семейна – от ранните години на кариерите им до номинациите за "Оскар" и големите червени килими.

"Тук съм, защото Кейт Хъдсън и аз сме истински, стари приятели", сподели Полтроу по време на връчването на "Arlington Artist of the Year Award" на Международния филмов фестивал в Санта Барбара, който отличи Хъдсън за номинираната ѝ за "Оскар" роля в "Song Sung Blue". "Тя е като малка сестра за мен. Аз съм много по-възрастна, но помня, когато я видях за първи път като малка."

Двете са израснали в "същата орбита", но истинското им приятелство се е формирало в началото на 2000-те. "Имаме приятелство, което е преживяло пълния спектър – рождени дни, раздели, преплетени семейни моменти. Децата ни бяха в една група, когато бяха малки, и после ходеха заедно в гимназия", споделя Полтроу. Тя добавя с усмивка: "На нейния 30-ти рожден ден аз се напих много, а на моя 40-ти – мисля, че всички се напихме."

Още: Зендая след годежа: Любовта и загубата вървят ръка за ръка

Хъдсън също оценява връзката им като семейна. "Тя е леля Гуинет. Винаги е била до мен – най-лоялната и красива приятелка. И аз ѝ се възхищавам", казва звездата от "Running Point". Двете дори са живели едновременно в Англия, където Полтроу е била подкрепа за Хъдсън и нейния син.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Скорошният филм на Хъдсън "Song Sung Blue", режисиран от Крейг Бруър, разказва историята на реалния музикален дует Клеър и Майк Сардина. "Пролях сълзи, когато го видях – не само защото съм горда от уменията и блясъка й, но и защото най-накрая има роля, която показва всичко, което може да прави", разказва Полтроу за емоциите си след филма.

По-рано, преди речта на Палтроу, Хъдсън потвърди пред "People", че връзката ѝ с актрисата и предприемач е семейна – макар че в началото призна, че е била "луд фен".

Още: Като две капки вода: Дъщерята на Гуинет Полтроу с емблематична визия от 90-те (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
звезди Гуинет Полтроу Кейт Хъдсън знаменитости
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес