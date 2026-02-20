Четириног състезател на Зимните олимпийски игри пресече финала (ВИДЕО)

Тази седмица на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина не само елитни спортисти се бориха за медали - в центъра на вниманието за момент се озова и едни неочакван четириног състезател, който изскочи изневиделица пред погледите на публиката и участниците. Уникалният случай веднага привлече медиен интерес - кадри и видеа бързо се разпространиха онлайн.

На 18 февруари 2026 г., по време на квалификацията в отборния спринт по ски бягане при жените, куче от породата чехословашко вълкoкуче изненадващо се появи на снежния път сред състезателките точно когато някои от тях се приближаваха към финала. Неочакваната конкуренция за жените бързо стана повод за объркване, след като животното успява да преодолее охраната и навлиза в пистата. То се впуска по трасето като участник в състезанието.

Според информацията за кучето, хората го наричат Назгюл, но собственикът пожелал да остане анонимен. Пухкав и много енергичен, той успява да избяга от съседно село и така стига до участниците на Олимпийските игри.

Назгул се появява първо на камерите, след което се вижда да се отправя към финалния участък. Коментаторите на олимпийското предаване се пошегуваха: "Някой изгуби ли кучето си?" и отбелязаха, че то не пречи на никого — едновременно с това смеейки се на абсурдността на ситуацията.

Докато екипите на Хърватия и Австралия пресичаха финалната линия, кучето "скача" в гонитбата, вероятно играейки на "догонване".

Назгюл дори е заснет от официалната фото-финална камера на Олимпиадата.

След като пресече трасето, социалният четириног състезател отива при скиорките, завършили състезанието, любопитен и видимо дружелюбен. След това е уловен по безопасен начин от служителите на Олимпийските игри и върнат у дома си невредим.

Собственикът на кучето, който остана анонимен, обясни, че то плаче повече от обичайното сутринта, когато видяло как семейството си тръгва да излиза, което вероятно е причината, поради която то решило да ги последва.

