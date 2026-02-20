С какво помогна победата на Лудогорец на българския футбол?

Правителството на Гюров:

Без никакво съмнение победата на Лудогорец над Ференцварош в първия плейофен мач от Лига Европа донесе радост не само на феновете на „орлите“, а и на българската футболна общност. Но зад резултата стоят и други цифри. С победата си българският шампион не само се доближи до място на 1/8-финалите в Европа, а и помогна на целия български футбол да се изкачи в ранглистата на УЕФА.

България може да заеме 29-то място в ранглистата на УЕФА

В момента България заема 30-тото място в ранглистата на УЕФА. С победата си над Ференцварош, Лудогорец добави коефициент от 0.500 към този на България и така общото число скача до 21.062. Ако „орлите“ отстранят унгарския тим, независимо при какъв резултат, ще изпреварим Словакия, която се намира на 29-то място. Нейният коефициент е 22.375, но вече всичките ѝ представители отпаднаха от евротурнирите.

Лудогорец трябва да победи Ференцварош отново, за да може България да стане 28-ма

България има шанс да изпревари и Русия по коефициент, но за целта Лудогорец трябва да изпълни и други условия освен да отстрани Ференцварош. Ако разградчани победят и в реванша, те ще добавят 1.5 точки към коефициента на България и така със сигурност ще изпреварим Русия, която е на 28-мото място с коефициент от 22.632. Ако Лудогорец се класира за 1/8-финал в Лига Европа след равенство или изпълнение на дузпи, ще добави само 1 точка към коефициента на България, което няма да е достатъчно, за да изпреварим Русия.

