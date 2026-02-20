Йотова: Не може да сме държава на изтеклите мандати, "Петрохан" оголи тази рана

Президентът Илияна Йотова отчете необходимостта от съдебна реформа в първото си телевизионно интервю, откакто зае поста след оставката на Румен Радев, и подчерта масовото недоверие в правосъдната система, която трябва да „съдържа в себе си цялото понятие за справедливост“. „Не може да продължаваме да бъдем страната на изтеклите мандати. Но хората не се интересуват толкова от това, а от нивото на правораздаване в България, от това институциите, на които те са делегирали права, да си свършат работата", изтъкна тя пред bTV.

Недоверието в институциите е една от "раните", които оголи случаят "Петрохан"

Държавният глава подчерта, че недоверието в институциите е една от раните, които оголи случаят „Петрохан“. От добрата работа и координацията между Министерството на вътрешните работи, службите, прокуратурата, от конкретните резултати ще зависи да се стигне до чаканата от българския народ истина, "за да започнем да лекуваме травмата, която ни нанесе тази трагедия", каза Йотова.

"Случаят „Петрохан“ оголи много рани в българското общество. Оказа се, че около нас има един паралелен и опасен свят, който поставя много въпроси", добави тя и изрази надежда трагедията да не се използва с политически цели, защото е „цинично“, както и да не бъде в центъра на предстоящата предизборна кампания.

Протестите поискаха смяна на модела, при който се вземат "решения на тъмно"

Държавният глава беше категорична, че фокус на кампанията за парламентарните избори трябва да бъде съдържателният разговор как да се развива България. „Протестите в края на миналата година поискаха не само оставка на правителството, а смяна на политическия модел, при който без диалог, арогантно и високомерно се вземат решения на тъмно“, подчерта Йотова.

По думите ѝ - първа задача на бъдещето парламентарно мнозинство е да покаже друг тип политическо поведение, което да възстанови държавността и да върне доверието в институциите, да има за съюзници в правенето на политики българските граждани.

Снимка: БГНЕС

Изборите - ограничават ли се права?

Според президента само решителна битка срещу изборните злоупотреби може да върне доверието на хората в изборния процес. „Само със сурови наказания за тези, които предлагат купуване на гласове и търсят такова, може да бъде прекъснат процесът, който е тежка диагноза да обществото ни – за бедността и грамотността, за страха на хората да говорят открито за проблемите на изборния процес заради тежкия корпоративен натиск“, посочи Йотова в интервюто.

Президентът коментира и ветото, което наложи върху промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз. Като визира българските гласоподаватели в Турция, тя изтъкна, че промените само ще възобновят изборния туризъм: Заради секциите в чужбина: Йотова наложи вето на промените в Изборния кодекс.

Държавният глава е категорична, че приетите от Народното събрание промени противоречат на всеобщото избирателно право на българските граждани. „Девет години с президента Радев работихме с българските граждани в чужбина и никога не сме правили разлика дали са в Европейския съюз, или не. С тези промени им казваме, че такава съществува и възпрепятстваме правото им на избор. Това е недопустимо“, посочи Илияна Йотова.

Еврозоната - не дали, а защо сега

Президентът посочи като най-належащ за решаване проблем пред България, около който на консултациите са се обединили и парламентарните групи, непрестанно растящите цени на стоки и услуги. Държавният глава отбеляза, че са необходими конкретни политики за защита на доходите на хората и стабилизиране на цените във връзка с приемането на еврото, след което се е усетил спад в покупателната способност.

Илияна Йотова заяви, че проблемът не е в еврото като валута, а в готовността на България да го приеме. Във връзка с искането на президента Румен Радев за провеждане на референдум за еврото - тя отново подчерта, че той никога не е бил срещу единната европейска валута, а се е съмнявал в готовността на България. Държавният глава подчерта, че в други моменти страната ни е била по-подготвена за членство в еврозоната.

Президентът отбеляза, че еврото предоставя много възможности, които могат да бъдат използвани при наличие на ясна национална стратегия за инвестиции и икономическо развитие.

