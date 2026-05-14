САЩ внезапно спират разполагането на 4000 войници в Полша?

Министерството на отбраната на САЩ внезапно е отменило разполагането на над 4000 войници в Полша, съобщиха на 14 май трима представители на американската армия пред The New York Times. Това ще е второто значително съкращаване на американските сили в Европа през този месец, което изненада много военни представители. Преди две седмици Пентагонът обяви, че изтегля 5000 войници от Германия и ще ги преразпредели в САЩ и на други места в чужбина. Военното ведомство отмени и план, разработен по време на администрацията на Джо Байдън, за разполагане в Европа на артилерийска част, оборудвана с ракети.

Още: "Те не са тук за да пазят европейците": Войниците на САЩ в Европа - къде и колко са, кои си тръгват

Тези решения бяха взети, след като президентът Доналд Тръмп отговори гневно на коментарите на германския канцлер Фридрих Мерц, че Иран е „унижил“ Съединените щати.

Не е ясно защо министърът на отбраната Пийт Хегсет е отменил разполагането на войски в Полша, която поддържа близки отношения със Съединените щати и беше считана за възможна дестинация за част от силите, напускащи Германия. В момента в Полша има около 7400 американски войници, а Пети корпус на армията има аванпост в Познан.

Говорител на Пентагона е отказал да коментира решението на Хегсет.

Още: Руската армия не може, затова Песков прикани "президента Зеленски" да изтегли ВСУ от Донбас. Полша чака F-35 (ВИДЕО)

Полша отрича

The Wall Street Jounral излезе със същата информация като на NYT. Въпреки това полските власти твърдят, че тези данни са неточни. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че въпросът засяга ротацията на войски в други части на Европа, а не намаляване на американските сили в Полша.

Снимка: Getty Images

Варшава също така подчерта, че Полша всъщност се стреми към по-нататъшно увеличаване на американското военно присъствие.

Още: САЩ започнаха изтеглянето на част от войските си от Германия

Тръмп заяви пред репортери, че съкращенията на войските в Европа ще бъдат още по-значителни. Той настоя, че „ще съкратим много повече от 5000“ военнослужещи от Германия, и заплаши, че ще изтегли войски още от Италия и Испания – държави, които според президента не са подкрепили целите на администрацията във войната на САЩ срещу Иран.

Представители на Пентагона заявиха, че дългосрочната цел на администрацията е европейските съюзници да поемат по-голяма част от отговорността за отбраната на континента и да намалят ролята на американските въоръжени сили там.

Само че объркващият начин, по който Хегсет и неговите най-близки сътрудници са се справили с последната отмяна на разполагането на войски е объркал и разгневил някои армейски служители, както и съюзници, твърдят запознати източници. Много от войниците на бронираната бригада и голяма част от оборудването ѝ вече са пристигнали в Полша.

Още: Военните бази на САЩ в Германия: Къде са, каква роля играят за Европа и какво ще прави Тръмп с тях?