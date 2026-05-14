Завръщаме се към чехословашката история: Словакия горда от брониран автомобил за румънската армия

Президентът на Словакия Петер Пелегрини посети днес Международното изложение за авиация, сигурност и отбрана BSDA 2026 в Букурещ, за да се запознае сам с бронираното тактическо превозно средство ВЛАХ, разработка на словашката компания „Зетор Словенско“ за въоръжените сили на Румъния. Изложението е едно от най-големите събития в региона, свързани с авиацията и отбраната. Пелегрини изрази задоволство, че Словакия представя проекти, които се произвеждат в чужбина.

"Това превръща Словакия в страната с конкурентно предимство пред онези, които просто произвеждат продукти в големи количества и след това ги продават на определена цена като стоки. Затова и подкрепям проекта, защото показва, че в Словакия ние можем да излезем с решения и след това да ги произвеждаме заедно с нашите чуждестранни партньори на тяхна територия", каза той, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР.

"В този смисъл се завръщаме към чехословашката история. Ние сме индустриализирана страна, способна да произвежда подобни неща. И това служи като отличен пример, че Словакия не просто се стреми да бъде обикновен производител и продавач на продукцията си", заяви Пелегрини пред репортери.

Тактическият брониран автомобил ВЛАХ е разработен от "Зетор Словенско" на основата на бронирания автомобил "Герлах", който се изпитва от въоръжените сили на Словакия, според Пелегрини, с огромен успех. Макар и ВЛАХ да е произвеждан в Румъния, словашката компания ще извлече финансови ползи от сътрудничеството.

