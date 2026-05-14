5000 евро за 100 километра: Кой може да счупи рекорда на Обиколката на Витоша? (ВИДЕО)

Обиколката на Витоша, известна като едно от най-изтощителните любителски състезания в България, тази година вдига летвата по безпрецедентен начин. Макар трасето от 100 километра винаги да е било тест за волята, новото издание привлича вниманието с рекорден награден фонд. Репортаж на Actualno.com разказва повече за премията за рекорд и потенциалните атлети, които са способни да атакуват върховите постижения на Витоша 100.

Мисия: Български рекорд срещу солидна премия

Организаторите, подтикнати от настоящия рекордьор Христо Цветков, обявиха премия от 5000 евро за всеки, който успее да подобри върховото постижение на маршрута. Идеята зад този сериозен бонус е да се мотивират елитните български атлети, тъй като през последните години състезанието сякаш не успяваше да даде достатъчен стимул на най-добрите бегачи. Важно условие за получаване на сумата е бегачът да бъде български гражданин, а целта, както споделя самият Христо Цветков, е да се запази духът на състезанието и да се стимулират местните таланти, а не просто да се привлече случаен участник заради финансовата награда.

Христо, който познава всяка неравност по трасето, вярва, че е напълно реалистично рекордите да паднат. Според него женското върхово постижение е по-застрашено, докато при мъжете ще е необходима перфектна подредба на фактори като подготовка и метеорологични условия.

Претендите за счупването на мъжкия рекорд

Битката за първото място и рекордния бонус обещава да бъде оспорвана, като събира на старта някои от най-бързите българи на дълги дистанции. Сред тях е Боян Иванджиков, един от най-добрите маратонци у нас с време около 2:20 ч., за когото това ще бъде дебют в ултрамаратона. Той определя Витоша 100 като "Олимпиадата на дългите разстояния у нас", но признава, че липсата на опит и планинските условия са сериозно предизвикателство. Към него като потенциални претенденти се присъединяват утвърдени имена като Мирослав Спасов, който съчетава ултрамаратонското си минало със забележителен прогрес в леката атлетика, и Димитър Шадура, който е вторият най-бърз човек на Витоша 100 до момента.

Списъкът с потенциални фаворити продължава с лекоатлета Исмаил Сенанджи, който въпреки малкото си участия в планината, скоро бяга 2:20 часа на маратона в Париж. Опитът на ветерана Шабан Мустафа, един от най-титулуваните планински бегачи в историята ни, също ще бъде ключов фактор по трасето. Не бива да се пренебрегва и Стоян Владков, дългогодишен национален състезател по лека атлетика, който вече заяви амбициите си в ултрамаратона с победа на 51-километрова дистанция на Търново Ултра по-рано през годината.

Кой ще наложи темпото при дамите?

При жените конкуренцията е не по-малко впечатляваща, водена от "властващата група", спечелила 12 от последните 13 издания на състезанието. Мария Николова е безспорният фаворит със своите седем победи и титлата "най-бърза жена, обикаляла Витоша". Тя ще премери сили с Моника Филипова, която е рекордьорка на старото трасе и се слави с изключителна консистентност, както и с двукратната шампионка Надежда Ангелова, чиито времена са само на секунди от рекорда.

Интригата се засилва от присъствието на Милица Мирчева, може би най-успешният дългобегач в модерната ни история, чиито национални рекорди и олимпийски опит я правят претендент във всяка дисциплина. Докато тя трупа опит извън шосето, Полина Горасова показва значителен прогрес с всяко участие и е готова да наруши хегемонията на ветеранките. Списъкът се допълва от Антония Георгиева, която също притежава необходимата скорост и опит, за да атакува призовите места.

Бегачите споделят, че най-голямата трудност не е само физическото изтощение, но и психологическата битка със собствените страхове и съмнения. Фактори като необходимостта от постоянен фокус в продължение на часове, храненето по време на бягане и непредвидими елементи като метеорологичните условия или срещи с животни по трасето правят спорта изключително комплексен.

Дали магическото бягане около Витоша ще завърши с ново върхово постижение, ще стане ясно на 28-ми юни. При наличието на 5000 евро премия и толкова подготвени атлети, Витоша 100 обещава да бъде историческо събитие, което не прощава грешки.

