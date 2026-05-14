Кола блъсна нарочно възрастен мъж на протест в Сърбия (ВИДЕО)

По време на демонстрация пред Юридическия факултет в Белград мъж е блъснал нарочно с кола възрастен човек, съобщи сръбската медия Nova.rs. Скоро пристигнала полиция, а според публикуваните видеоклипове се вижда, че гражданите са реагирали видимо разстроени от поведението и отношението на служителите на реда към извършителя и отправяха призиви той да бъде арестуван.

🚨Током 16 минута тишине је дошло до инцидента у којем је возач аутомобила регистарских таблица BG1070SV најпре ошамарио једног студента, а потом колима ударио човека старог скоро 90 година који је стајао на раскрсници током одавања поште. pic.twitter.com/CeENvkdvJP — Правни у блокади (@blokadapravni) May 14, 2026

"Това е опит за убийство"

„Това е опит за убийство! Познавате ли Наказателния кодекс? Знаете ли как да действате? Познавате ли Закона за полицията! Не пазете шофьора! Сложете му белезници! Срам да ви е!“, крещяха гражданите.

Pre početka 16-minutne tišine kod Pravnog fakulteta, bahati vozač je uleteo u studente i građane. Prvo je pesnicom udario studenta, a zatim se u zaleteo u rikverc i oborio čoveka od devedesetak godina. pic.twitter.com/xTbxFUntJM — #dasenelazemo (@istinomer) May 14, 2026

Нападателят имал и други прояви

Преди началото на 16-минутното мълчание в Юридическия факултет наглият шофьор налетя на студенти и граждани. Първо блъснал с юмрук ученик, а след това влязъл на заден ход и повалил мъж на около деветдесет години. ОЩЕ: Започва нов нов етап на протеста в Сърбия - силната им политизация