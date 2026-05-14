Кола блъсна нарочно възрастен мъж на протест в Сърбия (ВИДЕО)

14 май 2026, 18:02 часа 207 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
По време на демонстрация пред Юридическия факултет в Белград мъж е блъснал нарочно с кола възрастен човек, съобщи сръбската медия Nova.rs. Скоро пристигнала полиция, а според публикуваните видеоклипове се вижда, че гражданите са реагирали видимо разстроени от поведението и отношението на служителите на реда към извършителя и отправяха призиви той да бъде арестуван.  

"Това е опит за убийство"

„Това е опит за убийство! Познавате ли Наказателния кодекс? Знаете ли как да действате? Познавате ли Закона за полицията! Не пазете шофьора! Сложете му белезници! Срам да ви е!“, крещяха гражданите.

Нападателят имал и други прояви

Преди началото на 16-минутното мълчание в Юридическия факултет наглият шофьор налетя на студенти и граждани. Първо блъснал с юмрук ученик, а след това влязъл на заден ход и повалил мъж на около деветдесет години. ОЩЕ: Започва нов нов етап на протеста в Сърбия - силната им политизация

Деница Китанова Редактор
