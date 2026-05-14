Най-новите удари на Украйна по руския петрол и газ: мащабни пожари и разрушения (ВИДЕО)

Ден след изнесената информация за атака на украински дронове по газопреработвателния завод в руския град Астрахан, на около 1500 км югоизточно от столицата Москва, вече има сателитни снимки, които показват голям пожар. Той е съсредоточен в откритата зона за съхранение на сяра и в железопътния товарен възел, като в близост до горящата зона се виждат многобройни пожарни автомобили. Астрахан е един от най-големите производители на сяра в Русия, а обектът, който е част от активите на "Газпром", по принцип е защитен с мрежи срещу дронове.

Satellite imagery shows a major fire at the Astrakhan gas processing plant after a Ukrainian drone strike. The blaze is centered on the open sulfur storage area and the rail-loading node, with numerous fire trucks visible near the burning zone. The fire involves sulfur storage… pic.twitter.com/pnzeU0RraA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2026

На 13 май губернаторът на Астраханска област съобщи за пожар в Астраханския завод за преработка на газ (AGPP) след атака от безпилотен летателен апарат на украинските въоръжени сили. "Всички вражески дронове бяха свалени или неутрализирани от системи за електронна война. Отломките предизвикаха пожара. Според Министерството на извънредните ситуации пожарът ще бъде потушен в рамките на няколко часа. Няма опасност от замърсяване на въздуха в Астрахан. Няма жертви или ранени сред служителите на завода", заяви Игор Бабушкин.

Годишно заводът преработва 3 млн. тона природен газ. Мощна украинска атака там имаше през февруари, като след това имаше информация на Reuters, че заводът вероятно спира работа до лятото вследствие на ударите: Украинските дронове спряха завод на "Газпром" до лятото: Той прави ключово вещество за експлозиви (ВИДЕО).

Също вчера в региона на Башкортостан, по-известен като Република Башкирия, избухна пожар в станцията за управление на линията „Нурлино“ (LODS). В региона не е имало въздушна тревога. Властите твърдят, че причината за пожара е технологична авария в линейната производствена и разпределителна нефтена станция. Няколко души са получили изгаряния, съобщиха местните власти.

Вече има и видео, което показва как пожарникари гасят обекта на "Транснефт".

First person footage by firefighters at the Nurlino oil pumping station in Russia after it as hit by Ukrainian long-range drones. #Russia pic.twitter.com/LWgxnS6f3k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2026

