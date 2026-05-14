Зеленски поиска от военните "ответни мерки" срещу Русия след разруха и смърт в Киев, руски военен кораб е ударен в окупираните земи (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски нареди на украинските въоръжени сили (ВСУ) и специалните служби да предложат възможни ответни мерки на руската атака срещу Киев от 14 май. При въздушното нападение загинаха най-малко 8 души, включително 12-годишно момиче, поне 45 са ранени, а най-малко 17 са безследно изчезнали. В столицата на Украйна за пореден път цари разруха - изпод отломките на ударени жилищни сгради се вадят хора, гасят се пожари и ранени се транспортират към болници.
As of now, already 5 people have been reported killed in Kyiv as a result of last night’s Russian attack. My condolences to their families and loved ones. Around 40 people have been injured in the capital, and another 7 in the Kyiv region. There are already 28 injured in Kharkiv.… pic.twitter.com/1rjJhLvzYr— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2026
According to Mayor Vitali Klitschko, rescuers recovered the child’s body from under the rubble of a residential building in the Darnytskyi district.
1567 дрона и 56 ракети от Русия към Украйна за два дни
„Като цяло, по време на вълните от масирани атаки на 13 и 14 май руснаците използваха 1567 дрона и 56 ракети от различни типове. Нашият процент на унищожени дронове беше 94%. Нашият процент на унищожени ракети беше 73%. Основното предизвикателство са балистичните ракети и защитата на хиляди инфраструктурни съоръжения в тила и на нашите градове“, заяви украинският президент след среща с военни и министри.
Думите му идват след нощната атака на руснаците и вчерашния терор, при който бяха изстреляни близо 900 дрона срещу украинска територия.
I held a Staff meeting. The first issue on the agenda was a detailed report from our military on the defensive operation carried out these days against a massive and virtually nonstop Russian attack that lasted nearly 48 hours. This is a deliberate terrorist tactic by the…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2026
Зеленски призова всички да се съсредоточат върху „противоракетните системи и ракетите за тях“, като нареди на специалните служби на украинските въоръжени сили да предложат варианти за отговор на руската атака.
„Това е приоритет номер едно, а оценката на украинската дипломация през май и юни ще зависи, наред с други неща, от адекватното обезпечаване на нашите сили за противовъздушна отбрана. Наредих на украинските въоръжени сили и специалните служби да предложат възможни формати за нашия отговор на тази руска атака“, написа Зеленски в Telegram.
В Бердянск вече има поражения
На този фон се появиха данни от украински източници, че товарен кораб, превозващ руски боеприпаси, е бил ударен в пристанището на окупирания от руснаците украински град Бердянск в Запорожка област. Местни източници като известния обществен деятел, следящ окупираните земи, Петро Андрющенко съобщават, че корабът е влязъл в пристанището за акостиране днес в 10:00 часа и е бил поразен малко след това.
