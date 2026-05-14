Макрон: Русия е слаба и лицемерна - изчерпва се на фронта и убива невинни украинци (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон осъди масираната руска въздушна атака срещу Украйна в последните два дни - 13 и 14 май, в която - по данни на Киев - са били изстреляни над 1500 дрона и 56 ракети. Само вчера украинската територия бе засипана с близо 900 безпилотни летателни апарата. Днес основна цел бе Киев, където след удари по жилищни сгради има поне 8 жертви, включително 12-годишно момиче, най-малко 45 ранени и 17 безследно изчезнали (вероятно под отломките).

В тези два дни украинската ПВО е прехванала 94% от дроновете и 73% от ракетите, но и това не е било достатъчно предвид мащаба на руската агресия.

Макрон: Русия демонстрира своята слабост

"С новия масивен удар с дронове и ракети срещу украински градове и цивилни граждани – най-мащабният за последните четири години – Русия още повече засилва възмущението, предизвикано от нейната агресия. Това разкрива цялата лицемерност, с която тя договори крехкото примирие от последните няколко дни", написа Макрон във връзка с прекратяването на огъня за Парада на победата в тридневен период - 9-11 май.

As of now, already 5 people have been reported killed in Kyiv as a result of last night’s Russian attack. My condolences to their families and loved ones. Around 40 people have been injured in the capital, and another 7 in the Kyiv region. There are already 28 injured in Kharkiv.… pic.twitter.com/1rjJhLvzYr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2026

"С бомбардирането на цивилни граждани Русия демонстрира не толкова своята сила, колкото своята слабост: тя изчерпва възможностите си на военния фронт и не знае как да сложи край на агресивната си война", констатира темата от последните дни той: Русия пълзи на фронта, офанзивата се проваля и за първи път от 3 години инициативата е в Украйна (ВИДЕО).

"Франция застава рамо до рамо с Украйна и украинския народ и ще продължи да се мобилизира, за да осигури прекратяване на военните действия и да постигне справедлив и траен мир за Украйна, който да гарантира нейната сигурност и тази на Европа", категоричен е френският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски му отговори: "Благодаря ти за подкрепата! Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че Европа разполага с достатъчно собствени системи за противовъздушна отбрана от всички видове, включително за противоракетна отбрана. Благодаря ти, Еманюел, че вече ни помагаш да намерим необходимите средства за защита, и за това, че всички ние работим заедно за изграждането на капацитет за противоракетна отбрана".

Thank you for your support! We must do everything possible to ensure that Europe has enough of its own air defense systems of all types, including ballistic missile defense. Thank you, Emmanuel, for helping already to find the necessary means of protection and for the fact that… https://t.co/u2Oijce0Hp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2026

