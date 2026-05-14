Макрон: Русия е слаба и лицемерна - изчерпва се на фронта и убива невинни украинци (ВИДЕО)

14 май 2026, 18:06 часа 325 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Image
Френският президент Еманюел Макрон осъди масираната руска въздушна атака срещу Украйна в последните два дни - 13 и 14 май, в която - по данни на Киев - са били изстреляни над 1500 дрона и 56 ракети. Само вчера украинската територия бе засипана с близо 900 безпилотни летателни апарата. Днес основна цел бе Киев, където след удари по жилищни сгради има поне 8 жертви, включително 12-годишно момиче, най-малко 45 ранени и 17 безследно изчезнали (вероятно под отломките).

В тези два дни украинската ПВО е прехванала 94% от дроновете и 73% от ракетите, но и това не е било достатъчно предвид мащаба на руската агресия.

Макрон: Русия демонстрира своята слабост

"С новия масивен удар с дронове и ракети срещу украински градове и цивилни граждани – най-мащабният за последните четири години – Русия още повече засилва възмущението, предизвикано от нейната агресия. Това разкрива цялата лицемерност, с която тя договори крехкото примирие от последните няколко дни", написа Макрон във връзка с прекратяването на огъня за Парада на победата в тридневен период - 9-11 май.

"С бомбардирането на цивилни граждани Русия демонстрира не толкова своята сила, колкото своята слабост: тя изчерпва възможностите си на военния фронт и не знае как да сложи край на агресивната си война", констатира темата от последните дни той: Русия пълзи на фронта, офанзивата се проваля и за първи път от 3 години инициативата е в Украйна (ВИДЕО).

"Франция застава рамо до рамо с Украйна и украинския народ и ще продължи да се мобилизира, за да осигури прекратяване на военните действия и да постигне справедлив и траен мир за Украйна, който да гарантира нейната сигурност и тази на Европа", категоричен е френският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски му отговори: "Благодаря ти за подкрепата! Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че Европа разполага с достатъчно собствени системи за противовъздушна отбрана от всички видове, включително за противоракетна отбрана. Благодаря ти, Еманюел, че вече ни помагаш да намерим необходимите средства за защита, и за това, че всички ние работим заедно за изграждането на капацитет за противоракетна отбрана".

Димитър Радев
Димитър Радев
