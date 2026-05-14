Русия е унищожила офис на украински производител на дронове, но той е изпреварил ходовете ѝ (ВИДЕО)

"В резултат на днешната руска атака офисът ни в Киев беше унищожен", съобщи на 14 май украинският производител на дронове Skyeton. Става въпрос за последствия от масираното въздушно нападение, дошло ден след изстреляните близо 900 дрона срещу Украйна. Днес най-малко осем души загинаха, а десетки бяха ранени в Киев, Харков, Одеса и други градове и региони. Разрушени бяха жилищни сгради, поражения имаше и по енергийната инфраструктура.

"Трябва да има справедлив отговор на всички тези удари. А натискът върху Москва трябва да бъде такъв, че там да почувстват последствията от своя терор. Важно е глобалните санкции срещу Русия да останат в сила. Отговорността на Русия за тази война и натискът от нашите санкции трябва да действат с пълна сила. И също така е много важно светът да не мълчи за този терор и да застане на страната на Украйна", категоричен е украинският президент Володимир Зеленски.

As of now, already 5 people have been reported killed in Kyiv as a result of last night’s Russian attack. My condolences to their families and loved ones. Around 40 people have been injured in the capital, and another 7 in the Kyiv region. There are already 28 injured in Kharkiv.… pic.twitter.com/1rjJhLvzYr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2026

Как Skyeton изпревари руските ходове

"Осъзнавахме, че рано или късно Skyeton може да се превърне в мишена за руснаците, затова се подготвихме за този сценарий предварително, като преместихме производствените си мощности в различни части на Украйна и в чужбина", обявиха от фирмата.

"Компанията ще продължи да работи и да доставя безпилотни технологии на Въоръжените сили на Украйна, за да помогне за наближаването на деня, в който най-накрая ще можем да живеем в безопасност под мирното небе на родината си. Слава на Украйна!", гласи съобщението ѝ.

As a result of today’s russian attack, our Kyiv office was destroyed.



We understood that sooner or later Skyeton could become a target for the russians, so we had prepared for this scenario in advance by relocating our production facilities to different parts of Ukraine and… pic.twitter.com/yvWtyMrK4x — Skyeton (@skyeton_inc) May 14, 2026

Какво се знае за Skyeton

Skyeton е украинска аерокосмическа компания, основана през 2006 г. в Киев от екип местни инженери, специализирани в авиационните технологии. Още от самото си създаване компанията се фокусира върху проектирането на леки самолети и постепенно преминава към разработването на безпилотни летателни системи. Нейният флагмански продукт е серията дронове Raybird, които се използват за разузнаване, наблюдение и картографиране както в отбранителния, така и в гражданския сектор.

Skyeton набляга на възможностите за дълъг автономен полет, усъвършенствани системи за автопилот и адаптивност към различни полезни товари. Компанията е доставяла своите дронове на украинските въоръжени сили и на международни клиенти.