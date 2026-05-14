Гръцки рибари със сериозен улов: Хванаха подводница

Рибарска лодка край гръцкия архипелаг Цикладите е направила необичаен улов в четвъртък. Хванала е с мрежите си подводница на гръцките военноморски сили, която участвала в маневри. Куриозната новина предаде гръцкото издание Kathimerini. Подводницата изплувала край остров Андрос и проверката показала, че винтът ѝ е чист от всякакви мрежи или кабели. След допълнителни външни проверки подводницата отново се отправи по работа.

Как е разбрала подводницата?

В изявление на ВМС се казва, че инцидентът е станал в четвъртък сутринта по време на военното учение „Катайгис“ (Буря) 26, докато подводницата е била потопена.

„Подводницата е разбрала за присъствието на траулер близо до нея и е предприела всички необходими мерки за сигурност“, се казва в изявлението, като се добавя, че маневрите са включвали „реалистични сценарии в райони с интензивен корабен трафик“.

„Подводницата възобнови участието си в учението както обикновено“, добавиха още те.

Гърция иска мирно Средиземно море

Припомняме, че наскоро край Лефкада беше открит предполагаем украински дрон и това доведе до ескалация на дипломатическия натиск върху Киев и бе повод външният министър на гръцката страна Георгиос Герапетритис да заяви, че „всякакво превръщане на Средиземно море в театър на военни операции няма да бъде толерирано".