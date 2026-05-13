"Те не са тук за да пазят европейците": Войниците на САЩ в Европа - къде и колко са, кои си тръгват

13 май 2026, 7:30 часа 680 прочитания 0 коментара
Заканата беше отправяна многократно, но сега Доналд Тръмп преминава към действие и започва да намалява американското военно присъствие в Европа, пише Die Welt. Първата стъпка е изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Италия и Испания също са сред страните, които могат да бъдат засегнати от плановете на американския президент. Белият дом реагира остро срещу съюзници, които се противопоставят на Тръмп по отношение на конфликта с Иран и ограничават използването на американски бази на своя територия. Това може да доведе до още по-мащабно изтегляне на сили от първоначално предвиденото.

Американските бази в Европа са и сериозен икономически фактор. По данни на Пентагона на континента са разположени около 80 000 американски военнослужещи, както и хиляди други на ротационен принцип. Те наемат жилища, потребяват местни услуги и работят съвместно с европейски военни и бизнес структури.

Американски ядрени оръжия са разположени в Германия, Белгия, Нидерландия, Италия и Турция - ключов елемент от ядреното възпиране на НАТО.

Системата, изградена по време на Студената война, подсилва отбранителните способности на Европа, но същевременно дава на Вашингтон възможност за бързо разгръщане на операции в други части на света. "Европа е първата линия на защита на нашата страна", казва американският генерал Кристофър Каволи, бивш върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа.

Бившият командир на американските сили в Европа Бен Ходжис формулира още по-категорично ролята на американските войски: "Американските войски не са в Европа, за да защитават европейците. Съединените щати не могат да бъдат защитени само откъм Тексас, Северна Каролина или Флорида. Нужно е предно присъствие, което да използва въздушни, военноморски и сухопътни сили не само в Европа, но и в Африка, Близкия изток и Арктика."

Германия остава основният център на американското военно присъствие в Европа. Според Пентагона там са разположени около 36 000 американски войници, основно в южната част на страната.

Военновъздушната база "Рамщайн" в провинция Рейнланд-Пфалц е ключов логистичен и оперативен център за американските операции в Близкия изток и Африка. В Ландщул се намира най-голямата американска военна болница извън САЩ. В Щутгарт са базирани Европейското и Африканското командване на САЩ, а във Висбаден е щабът на американската армия за Европа и Африка.

Въпреки това Вашингтон планира изтеглянето на 5000 войници в рамките на следващите 6 до 12 месеца. Според Die Welt първоначално може да бъде засегнат 2-ри кавалерийски полк, разположен във Вилзек и Графенвьор в Бавария - район, където се намира един от най-големите тренировъчни полигони в Европа, използван както от НАТО, така и за обучение на украински сили.

Местните власти предупреждават за сериозни икономически последици. Кметът на Вилзек Торстен Гредлер заявява, че изтеглянето "ще удари региона много силно". В Рамщайн икономическият ефект от американското присъствие се оценява на над 1,7 милиарда евро годишно.

Допълнително безпокойство в Германия предизвикват дискусиите във Вашингтон за евентуален отказ от разполагането на крилати ракети "Томахоук", договорено при президента Джо Байдън. Подобен ход би отслабил европейските способности за възпиране спрямо Русия.

Във Великобритания са разположени около 11 000 американски военнослужещи в 16 военни обекта. Сред най-важните е базата "Феърфорд" в Глостършир, която играе ключова роля за американските стратегически бомбардировачи B-1 и B-52. Именно оттам са били извършвани полети по време на операции срещу Иран.

Базите "Милдънхол" и "Лейкенхийт" също са сред основните американски центрове на Острова. В Лейкенхийт са разположени изтребители F-35 и F-15E, а според експерти там вероятно все още се съхраняват американски ядрени оръжия, въпреки че официално те са изтеглени през 2008 г.

В Испания и Италия напрежението с Вашингтон се засили заради ограниченията върху използването на американски бази по време на конфликта с Иран. Испанският премиер Педро Санчес дори забрани прелитането на самолети, свързани с операцията.

Италианският премиер Джорджа Мелони също наложи ограничения за използването на базата "Сигонела" в Сицилия. Това предизвика недоволството на Тръмп и засили разговорите за частично изтегляне на американски войски от двете държави.

В Италия са разположени около 12 000 американски военни, а в Испания - около 3700. Особено стратегическо значение има испанската база "Рота", където са базирани американски разрушители със системата Aegis.

Полша остава един от най-близките партньори на САЩ в сферата на сигурността. След анексирането на Крим през 2014 г. американското присъствие в страната беше значително увеличено, а Варшава се превърна в един от най-големите купувачи на американско оръжие.

Румъния също усеща последствията от пренасочването на американския фокус към Индо-Тихоокеанския регион. След като броят на американските войници в страната вече беше намален от около 4000 на 1700, сега се очаква той да спадне до малко над 1000.

Въпреки това базата "Михаил Когълничану" продължава да се разширява и е планирано да се превърне в най-голямата база на НАТО в Европа с капацитет до 10 000 души.

В Турция са разположени около 1700 американски военнослужещи, а базата "Инджирлик" остава ключова за операциите на САЩ в Близкия изток. През годините Вашингтон нееднократно е обсъждал изтеглянето на американските ядрени оръжия оттам, но значението на Турция за НАТО продължава да расте.

Автори: Даяна Пипър, Каролина Дрютен, Филип Фриц и Клаудия Ванер за Die Welt

Превод: Ганчо Каменарски

