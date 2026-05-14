Унгария на Мадяр използва силен дипломатически инструмент срещу Путинова Русия заради руска въздушна атака в Украйна (ВИДЕО)

Унгария връчи протестна нота на руския посланик Евгений Станиславов заради руската масирана комбинирана въздушна атака срещу Закарпатска област в Украйна, където живее голямо унгарско малцинство. От вчера та до ранната сутрин днес Русия изстреля над 1500 далекобойни дрона и 56 ракети по цели в цяла Украйна, като украинците свалиха над 95% от дроновете и 41 ракети - ОЩЕ: Цял блок в Киев е сринат, след като Русия пак засипа с ракети Украйна (ВИДЕО)*

Hungary handed a protest note to Russian Ambassador Yevgeny Stanislavov over Russia’s air attack on Zakarpattia, where a large Hungarian minority lives. He arrived at the Foreign Ministry at 11:30 Kyiv time and left 25 minutes later without comment. The strike also affected… pic.twitter.com/bZB5sXvGWZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2026

Станиславов пристигна в унгарското външно министерство в 11:30 часа и си тръгна 25 минути по-късно без коментар. Руският удар засегна и унгарски железопътни работници, които бяха на гара Чоп в Украйна по време на атаката. Жп гарата е критично важен железопътен възел и граничен пункт в Закарпатска област, разположен близо до границите с Унгария и Словакия. Това е основната транзитна точка за пътници, пътуващи с влак между Украйна и страните от Европейския съюз.

Новият унгарски премиер Петер Мадяр беше питан дали руски дронове и ракети са били изстреляни по Закарпатието, защото той успя да победи фаворита на Кремъл и Путин Виктор Орбан на унгарските парламентарни избори на 12 април. Искам да вярвам, че не е така, каза Мадяр.

Още: Зеленски поиска от военните "ответни мерки" срещу Русия след разруха и смърт в Киев, руски военен кораб е ударен в окупираните земи (ВИДЕО)