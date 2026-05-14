Загубих доверие в Стармър: Очаквано, британският здравен министър подаде оставка

Очаквано, Уес Стрийтинг подаде оставка като министър на здравеопазването на Великобритания на фона на спекулации, че може да се включи в битката за лидерския пост в Лейбъристката партия, съобщи Би Би Си. В писмото си за оставка до премиера Киър Стармър Стрийтинг заявява, че е “загубил доверие“ в лидерството му и че би било “непочтено и лишено от принципи“ да остане на поста. Той определя резултатите от изборите миналата седмица като “безпрецедентни“ както по мащаба на поражението, така и по последиците от него, като допълва, че прогресивните избиратели във Великобритания “все повече губят вяра“ в способността на Лейбъристката партия да дава надежда за по-добро бъдеще.

Причини за “непопулярността“ на правителството

Бившият здравен министър посочва като причини за “непопулярността“ на правителството решението за орязване на помощите за отопление през зимата и речта на Стармър от май 2025 г., известна като “остров на непознати“.

Стрийтинг също така призовава премиера да се вслушва повече в колегите си, включително в редовите депутати.

“Тежкият подход към несъгласните гласове вреди на нашата политика“, пише той.

По думите му вече е ясно, че Стармър няма да поведе партията към следващите парламентарни избори и че дебатът за бъдещето изисква “възможно най-силния набор от кандидати“.

Стрийтинг определя работата си като здравен министър като “най-голямата радост“ в живота си и заявява, че Националната здравна служба е “по пътя към възстановяване“, но че “има още много работа“.

