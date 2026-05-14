САЩ признаха: Украйна е най-силната армия в Европа, Русия губи 5 пъти повече хора (ВИДЕО)

14 май 2026, 18:01 часа 273 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че въоръжените сили на Украйна в момента са най-силната армия в Европа. Нещо повече, той официално обяви колосалните загуби на руската армия на фронта. Русия губи пет пъти повече военни месечно от Украйна, а броят на загиналите руски войници е 15 000-20 000 на месец, заяви държавният секретар в интервю за Fox News. "Руснаците губят от 15 000 до 20 000 войници на месец, убити. Не ранени, а убити. Това е ужасна война", каза той.

"Украинските въоръжени сили сега са най-силните и най-боеспособните в цяла Европа, очевидно до голяма степен благодарение на помощта, която са получили, но и благодарение на бойния опит, който са придобили", каза Рубио.

Въпреки че Украйна е по-малка страна с по-малка армия, Русия плаща много по-висока цена за войната, по думите му.

Той добави и, че щетите върху руската икономика са колосални.  

Елена Страхилова Редактор
