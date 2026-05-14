САЩ признаха: Украйна е най-силната армия в Европа, Русия губи 5 пъти повече хора (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че въоръжените сили на Украйна в момента са най-силната армия в Европа. Нещо повече, той официално обяви колосалните загуби на руската армия на фронта. Русия губи пет пъти повече военни месечно от Украйна, а броят на загиналите руски войници е 15 000-20 000 на месец, заяви държавният секретар в интервю за Fox News. "Руснаците губят от 15 000 до 20 000 войници на месец, убити. Не ранени, а убити. Това е ужасна война", каза той.

"Украинските въоръжени сили сега са най-силните и най-боеспособните в цяла Европа, очевидно до голяма степен благодарение на помощта, която са получили, но и благодарение на бойния опит, който са придобили", каза Рубио.

Въпреки че Украйна е по-малка страна с по-малка армия, Русия плаща много по-висока цена за войната, по думите му.

Той добави и, че щетите върху руската икономика са колосални.

US Secretary of State Marco Rubio said Ukraine’s Armed Forces are now the strongest and most powerful army in Europe. He said Ukrainians created new tactics, techniques and technologies, shaping a unique hybrid asymmetric war against Russia. #Ukraine pic.twitter.com/OzqJk5clcK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2026