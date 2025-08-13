Сблъсъци в Гърция: Гърците не искат израелските туристи (ВИДЕО)

Напрежение срещу туристи от Израел в Гърция, която е популярна дестинация за израелските летовници и към която има множество ежедневни полети между Тел Авив и Атина, както и множество директни връзки с няколко гръцки острова. В сряда демонстранти се сблъскаха с полицията на пристанището на Волос в Централна Гърция, протестирайки срещу пристигането на круизен кораб, превозващ израелски туристи, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Сблъсъците

Протестиращите скандираха пропалестински лозунги и държаха плакати, докато не бяха разпръснати със зашеметяващи гранати от полицията за борба с безредиците, докато пътници – според съобщенията, включително неизвестен брой израелски войници, участващи в развлекателна програма – слизаха от „Crown Iris“ и се качваха на автобуси за обиколки на планината Пилио и манастирския комплекс Метеора в Тесалия.

Δυναμική απάντηση σήμερα στον Βόλο ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Καταγγέλλουμε την αστυνομική βία! Χαιρετίζουμε τον κόσμο που διαδήλωσε περήφανα στο λιμάνι και το κέντρο του Βόλου! #βολος #antireport #Παλαιστινη #Παλαιστίνη #κυβερνηση_Μητσοτακη pic.twitter.com/Tkmfzd6LxZ — Κομμουνιστική Απελευθέρωση (@KA_press) August 13, 2025

Протести и на други места в Гърция

Подобни протести се проведоха в цяла Гърция през последните седмици на фона на засилената израелска офанзива в Газа. Гърция е популярна дестинация за израелските туристи, с множество ежедневни полети между Тел Авив и Атина и директни връзки с няколко гръцки острова.

Припомняме, че наскоро евреите в Гърция се оплакаха от поругаване на еврейски паметници в Солун, Лариса и Волос.

Стигна се до там, че на популярния остров Крит забраниха движение на хора и автомобили на пристанищата, когато пристигат израелски туристи с круизни кораби. ОЩЕ: Гърция въвежда нов туристически данък