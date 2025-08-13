Войната в Украйна:

Сблъсъци в Гърция: Гърците не искат израелските туристи (ВИДЕО)

13 август 2025, 12:40 часа 152 прочитания 0 коментара
Сблъсъци в Гърция: Гърците не искат израелските туристи (ВИДЕО)

Напрежение срещу туристи от Израел в Гърция, която е популярна дестинация за израелските летовници и към която има множество ежедневни полети между Тел Авив и Атина, както и множество директни връзки с няколко гръцки острова. В сряда демонстранти се сблъскаха с полицията на пристанището на Волос в Централна Гърция, протестирайки срещу пристигането на круизен кораб, превозващ израелски туристи, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Сблъсъците

Протестиращите скандираха пропалестински лозунги и държаха плакати, докато не бяха разпръснати със зашеметяващи гранати от полицията за борба с безредиците, докато пътници – според съобщенията, включително неизвестен брой израелски войници, участващи в развлекателна програма – слизаха от „Crown Iris“ и се качваха на автобуси за обиколки на планината Пилио и манастирския комплекс Метеора в Тесалия.

Протести и на други места в Гърция

Подобни протести се проведоха в цяла Гърция през последните седмици на фона на засилената израелска офанзива в Газа. Гърция е популярна дестинация за израелските туристи, с множество ежедневни полети между Тел Авив и Атина и директни връзки с няколко гръцки острова.

Припомняме, че наскоро евреите в Гърция се оплакаха от поругаване на еврейски паметници в Солун, Лариса и Волос.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Стигна се до там, че на популярния остров Крит забраниха движение на хора и автомобили на пристанищата, когато пристигат израелски туристи с круизни кораби. ОЩЕ: Гърция въвежда нов туристически данък

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
протест Ивицата Газа Гърция Сблъсъци израелски туристи
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес