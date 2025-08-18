Северномакедонски официоз недоволен: САЩ забравили отношението на София към малцинствата

"В последния годишен доклад за правата на човека на Държавния департамент на САЩ, критиката към нарушенията на човешките права в България е напълно изключена в частта от доклада, която трябва да е за правата на малцинствата. "България като цяло уважава правото на свобода на сдружаване, предвидено в закона, но продължава да отказва да регистрира активистки групи от етнически македонци", заяви Държавният департамент на САЩ в последния си доклад за правата на човека, позовавайки се на редица македонски общества, които българските власти продължават да не признават въпреки многобройните решения от Европейския съд по правата на човека срещу България."

С тази констатация скопското издание "Нова Македония", приближено до властта, анализира как българските власти отказват да регистрират етнически македонски активистки групи. Те дават примери с оржанизации като Обединената македонска организация "Илинден", Асоциацията на потиснатите македонци в България – жертви на комунистическия терор, Асоциацията за защита на основните индивидуални човешки права 2023 и Македонския културен клуб "Никола Вапцаров" в Пловдив.

Според тях това е "противно на многобройни предишни решения на Европейския съд по правата на човека" и констатират, че "остава неясно защо в годишния доклад изобщо не се споменават правата на малцинствата в България от новата администрация на САЩ, която навреди най-много на македонците".

Нова критика към България

Според северномакедонското издание България "упорито отказв"а да изпълни 16 решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) относно регистрацията на македонски сдружения в югозападната ни съседка.

"Те са част от приблизително 170-те решения, които България не изпълнява, което я прави сред десетте членки на Съвета на Европа с най-много неизпълнени съдебни решения. т.е. Дирекцията за наблюдение на изпълнението на съдебните решения (ЕС) за неизпълнение на 17-те присъди в полза на македонските сдружения в България, издадени от ЕСПЧ. Но вместо да използва правни аргументи, за да обясни защо държавата България пренебрегва решенията на ЕСПЧ, София въвежда политически или, по-добре казано, политически методи на обвинения и пренасочва острието към официално Скопие, за да политизира случая, обвинявайки Македония в подкопаване на европейските ценности и че Скопие организира логистична, финансова, медийна и дипломатическа подкрепа за подкрепа на македонските сдружения в България", обяснява напоително изданието.

Те не пропускат да отчетат, че в годишния доклад не се споменават и проблемите с корупцията в България, които бяха важна част от предишното издание.

