Зеленски готов да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, но при определени условия

Украйна ще номинира американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той достави ракети Томахоук и помогне за осигуряване на примирие. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски снощи. Ракетите, с обсег от 1500 км, биха позволили на Украйна да поразява цели дълбоко в Русия. Преди два дни Тръмп казва, че „донякъде“ е решил, но иска яснота за това как ще бъдат използвани.

Какво казаха от Нобеловия комитет?

Тръмп многократно даде да се разбере, че иска той да е нобелистът за мир, като твърди, че от началото на годината е прекратил или предотвратил 7 войни. Миналата седмица даже заяви, че ако не е той избраникът, това ще е голяма обида за Съединените щати. Днес обаче стана ясно, че споразумението за прекратяване на огъня в Газа е постигнато твърде късно, за да има Доналд Тръмп шанс да получи Нобеловата награда за мир тази година. Съобщението направи говорителят на Норвежкия Нобелов институт Ерик Аасхайм, като това стана само ден преди обявяването на лауреата на най-престижната награда. Говорителят съобщи, че Нобеловият комитет е заседавал за последно по избора в понеделник.

Късно снощи Володимир Зеленски предложи да го номинира за Нобел за мир, ако успее да постигне прекратяване на огъня и в Украйна. Руската война там продължава с удари по украински енергийни обекти и железопътната инфраструктура. Украйна пък удря по петролни рафинерии и газопреработващи заводи.

По информация на украинския генерален щаб през нощта е поразен Коробковският газопреработвателен завод и диспечерската станция "Ефимовка" в руската Волгоградска област. Не се съобщава точно какви поражения са нанесени на двата обекта. Капацитетът на завода е 450 милиона кубически метра газ на година, а станцията обслужва няколко магистрални линии за транспортиране на петрол и петролни продукти с мощност 50 милиона тона годишно.

Руските удари

Зеленски съобщи, че по правителствени оценки серията от дронови и ракетни удари по руски енергийни обекти е довела до трайно намаляване на капацитета на Русия да рафинира петрол с между 13 и 20 процента. Освен дронове за ударите се използват и крилати ракети "Нептун" и "Фламинго" с обсег съответно 1000 и 3000 километра. За руските ракетни и дронови баражи срещу Украйна Зеленски заяви, че Кремъл цели да създаде хаос и да подложи на психологически натиск украинците преди зимата- също както беше и през предишните 3 години на пълномащабната война.

Статистиката на украинския президент показва, че през последния месец Русия е обстрелвала 1550 пъти енергийни обекти главно в Чернигов, Суми и Полтава. Сполучливите за Русия удари, обаче, са били близо 10 пъти по-малко, или 160. При руски удар снощи в Одеска област 30 000 домакинства остават без ток. Поразено е и пристанището.

За ситуацията на фронта Зеленски съобщи, че руснаците търпят тежки загуби в Донбас, конкретно в района на Добропиля, северно от Покровск. В района на Краматорск, обаче се е наложило да бъде издадена заповед за евакуация на семействата с деца, заради усилване на руските дронови атаки там.

