Изненада! 4 от медалите в категорията на Насар отидоха при второразрядни щангисти

Карлос Насар преодоля трудностите в изхвърлянето и успя да направи обрат в класирането, за да може да спечели трета световна титла в кариерата си. Родният щангист триумфира в двубоя с 395 килограма. Освен златото в двубоя, Карлос се пребори и за златно отличие в изтласкването, където постави и световен рекорд. Той обаче остана без медал в изхвърлянето, след като записа два неуспешни опита. А това пък позволи на второразрядни щангисти да се доберат до медалите.

Конкурент на Насар се състезава в група В, а единствен спечели 3 медала в категорията

Категория до 94 килограма събра общо 31 щангисти. Само шест от тях обаче вдигаха в група А, която събира най-добрите състезатели - тези, които ще претендират за медалите. Именно група А е и тази, която се радва на телевизионно излъчване. В група В и група С пък се състезават останалите щангисти, като рядко се вижда някой от тях да успее да обърка сметките на състезателите от група А и да се намеси в генералното класиране.

Още: "Карлос не очакваше случката на изхвърлянето. Може би Бог му напомни, че е човек"

Точно това обаче се случи в категорията на Насар. Още на изхвърлянето щангист от група В успя да спечели медал. Това бе Йоксер Алборноз от Колумбия, който заслужи бронз със 175 кг. Той изпревари с 2 кг Насар, който записа 173 в първия си опит. Това обаче не бе всичко: Алборноз си заслужи и сребро в изтласкването с 215 кг - на 7 кг зад Насар. А така колумбиецът събра 390 кг, за да спечели и бронз в двубоя.

Французин от група В също взе медал

Парадоксът е, че състезател от група В е единственият, който успя да спечели три медала в категорията - два бронза и едно сребро. Насар взе две златни отличия - изтласкване и двубой, а Алиреза Моейни от Иран си заслужи едно злато в изхвърлянето и едно сребро в двубоя. Освен това още един състезател от група В - Ромен Имадушен от Франция, успя да спечели медал. Той завоюва бронз на изтласкване с 211 кг. Последният девети медал - сребро в изхвърлянето, отиде при Али Алипур от Иран.

Още: "Ядосахме се, но Карлос е имал и по-тежки ситуации": От щаба на Насар разкриха защо е изпуснал щангата