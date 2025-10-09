Най-важните новини за деня: 9 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 октомври 2025 г.

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ: ПРОДАЖБА НА "ЛУКОЙЛ" - САМО СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО НА ДАНС И КАБИНЕТА

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се въвеждат нови условия при евентуална продажба на "Лукойл Нефтохим Бургас" и свързаните с него дружества. Законопроектът предвижда всяка сделка с активите на компанията да бъде одобрявана от Министерския съвет, след като Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) изготви доклад за купувача.

BG ELVES ОТВЪТРЕ: ИМА "ЕЛФИ" ВЪВ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В ПАРЛАМЕНТА (ВИДЕО)

Кои са "Българските елфи" (BG Elves)? Те станаха много известни, след като систематизираха и добавиха допълнителни подробности по сагата „Турски поток“ - оформиха и очертаха пълната картина как се случи този проект и какъв проводник на руското влияние в България от стратегическо значение се оказа той – Още: "Турски поток" в България: Слепи служби, нарушени закони и унищожена археология (ВИДЕО)

ДЪРЖАВАТА ПРЕДЛОЖИ ПОМОЩ ЗА КРИЗАТА С БОКЛУКА В СОФИЯ, КМЕТЪТ ТЕРЗИЕВ ЗАСЕГА ОТКАЗА

Правителството предложи помощ за справяне с кризата с боклука, но кметът на София Васил Терзиев засега е откал. Това стана ясно след срещата на премиера Росен Желязков и министъра на правосъдието Георги Георгиев със столичния градоначалник и районните кметове на "Люлин" и "Красно село", където има проблем със сметопочистването.

"НИТО СЪМ ВИЖДАЛ, НИТО СЪМ ЧУВАЛ ТАКИ": БОРИСОВ СЕ РАЗСЪРДИ, ЧЕ СЕ ГОВОРИ ЗА МАФИЯ ПРИ БОКЛУКА НА СОФИЯ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска прокуратурата да се намеси в кризата с боклука в София. Повод за реакцията му стана разпитът на зам.-кмета по екология Надежда Бобчева и директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов. "Не само прокуратурата, а всички трябва да се намесят в кризата с боклука", заяви Борисов.

ЗАРАДИ КРИЗАТА С БОКЛУКА В СОФИЯ: ПРОКУРАТУРАТА ПРИВИКА НА РАЗПИТ ЗАМ.-КМЕТ И ШЕФА НА ЗАВОДА ЗА ОТПАДЪЦИ

Прокуратурата привика на разпит зам.-кметът по екология в Столичната община Надежда Бобчева и директорът на завода за отпадъци Николай Савов. В полученото от Софийската градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство. Разпитът на Савов е днес, а на Бобчева - в петък, съобщиха от Столична община. Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село".

В СОФИЯ ПЛАЩАМЕ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ ЗА БОКЛУК: ГОВОРИ ДАНИТА ЗАРИЧИНОВА ОТ “ЗА ЗЕМЯТА“ (ВИДЕО)

В София плащаме по няколко пъти за отпадъци. Това каза в предаването Студио Actualno експертът по екология Данита Заричинова от сдружение “За Земята“, която е и външен експерт към ресорната комисия в Столичния общински съвет (СОС). Тя отговори на въпросите защо има криза с боклука в София и има ли изход от нея, както и наясно ли са в общината какъв е новият начин, по който ще се изчислява такса битови отпадъци: “В момента се получава едно нещо, че ние плащаме много за отпадъците и то по няколко пъти. Първо, като си купим нещо опаковано, ние плащаме екотаксата, която фирмата е платила на тези фирми, които разполагат цветните контейнери, за да работят. Само че тези фирми не влагат абсолютно никакви усилия за подобряване на тази система. И тя не е мръднала.“

АРЕСТУВАН, ПОСОЧЕН В СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ЛИДЕР НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА: ТАКИ НЕ Е ИЗПРАВЕН ПРЕД СЪДА НИ – ЗАЩО?

Вече години наред Христофорос Аманатидис-Таки влиза в общественото полезрение в България, с твърдения (и не само) за връзки с един или друг скандален случай. Последният такъв засега – новите договори за събирането и извозването на боклука в София. Защо името на Таки постоянно става есенция за обществени проблеми?

ЗАТВОР ЗА НАМЕСА НА МЕДИИТЕ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИТН

Промяна в закона, предложена от депутати от "Има такъв народ" (ИТН), може сериозно да застраши работата на медиите. От партията предлагат в Наказателния кодекс да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот". Като информация за личния живот се определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". Разпространяването на такива детайли, без съгласие, на материален или друг носител, независимо дали става чрез печат, електронни информационни системи или други средства, ще се смята за сериозно престъпление.

ГРАЖДАНИТЕ ДВИЖАТ ХУБАВОТО В ДЪРЖАВАТА: ЛАЗАР РАДКОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Една птичка пролет не прави. Но сговорна дружина планина повдига. Тези народни поговорки сякаш са написани точно за дейността на нашия събеседник днес - човек, който превърна идеята за общност в реална сила. Човек, който доказа, че когато се съберем с обща цел, можем да променяме животи.

ВАЖНИ СА ВСИЧКИ - ОТ МЕДИКА ДО ПОСЛЕДНИЯ САНИТАР: ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР НЕ СЕ ИЗВИНИ НА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ

"Аз бих казал, че в ежедневната дейност на хората, които се занимават със здравеопазване няма маловажни дейности. Друг е въпросът, че някой са много отговорни дейности с изключителна сложност на задачите, но и най-сложните задачи дори да бъдат изпълнени перфектно, може да се получи негативен резултат на различно ниво. Всички в здравната система са важни - от медика до последния санитар". Това заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов пред БНТ.

ФЕНОМЕН! КАРЛОС НАСАР ТРЕПНА, НО ПОКАЗА УНИКАЛНА ВОЛЯ И СТЪПИ ЗА ТРЕТИ ПЪТ НА СВЕТОВНИЯ ВРЪХ В ЩАНГИТЕ

Феноменът на българските щанги Карлос Насар стъпи за трети път на световния връх! Спортист номер 1 на България стана световен шампион в новата олимпийска категория до 94 кг на Световното първенство 2025 във Фьоде, Норвегия. 21-годишният тежкоатлет от Червен бряг вече стана европейски шампион за 2025-а през април, а сега стана и световен шампион, за да защити титлата си от миналата година. А освен световна титла, Насар успя да постави и световен рекорд в изхвърлянето.

КАПИТАН НА БЪЛГАРИЯ, НО И ЗВЕЗДА НА КЛУБНИЯ СИ ТИМ: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ Е ГОТОВ ЗА ПОДВИЗИ В ШАМПИОНСКА ЛИГА (ВИДЕО)

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов говори ексклузивно пред камерата на Actualno.com в първите дни от подготовката с клубния си тим Богданка Люблин. Един от двамата най-добри централен блокировачи на изминалото Световно първенство във Филипините разкри целите на първенеца на Полша в Шампионска лига на CEV, София или Варна предпочита за домакин на Евро 2026 и още за еуфорията след сребърните медали от Мондиал 2025.

ЗАРАДИ "ТОМАХОУК" ЗА УКРАЙНА: РУСКИ РАКЕТИ В КУБА? ВОЙНАТА НА ПУТИН ВЕЧЕ УДРЯ РУСИЯ ДЕМОГРАФСКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна подпали и демографска криза в Русия. Това заключение прави Forbes, след като в началото на седмицата изтекоха данни от Русия за загиналите в Украйна руски войници. Ефектите от безумието на Путин вече се усещат – руските промишлени предприятия работят с 81% от възможния си капацитет, защото мъжете в разцвета на силите си (20-30-40-годишни) отиват на фронта, съобщава Фондация "Карнеги" - Още: Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.

ДРОНОВЕТЕ - НАЙ-СИЛНИЯТ КОЗ НА УКРАЙНА: СМРАЗЯВАЩ РЕПОРТАЖ ОТ ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ

Двама руски войници излязоха от гората и бавно вървяха по черен път, сякаш неосъзнавайки, че са наблюдавани от небето. Когато вдигнаха пушките си, за да стрелят по бръмчащ украински дрон, беше твърде късно: Дронът беше пуснал бомба, която избухна с яркооранжева светкавица на земята между тях. Но когато димът се разсея, войниците станаха и се олюляха сред дърветата. Първият удар се беше провалил. Гледах всичко това на екран от украински команден пункт на около 16 километра от фронтовата линия. Това разказва в специален репортаж за The Atlantic Робърт Ф. Уърт от фронтовата линия.

УЖАСЯВАЩАТА ЗАПЛАХА НА РУСИЯ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ИМА ОБЕКТИ В ЯДРЕНИЯ СПИСЪК НА ПУТИН

Тъй като продължават да нарастват опасенията относно заплахата, която Русия представлява за европейската сигурност, то растат и опасенията за по-широк конфликт и използването на ядрени оръжия. След избухването на пълномащабни военни действия в Украйна през февруари 2022 г. диктаторът Владимир Путин често размахваше ядрената си сабя, предупреждавайки Запада да не подкрепя Киев, припомня Daily Express.

FT: НАТО МИСЛИ ЗА ВОЕНЕН ОТГОВОР НА РУСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ. НОВ УКРАИНСКИ ПЛЮС ЗА АЛИАНСА

Съюзниците в НАТО обсъждат все по-сериозни варианти да отговорят на провокациите на Путинова Русия, включително военен вариант. Това твърди в нов свой материал Financial Times. Но основната насока на разговорите е да бъде увеличена цената на хибридната война за Кремъл до такава степен, че да стане непосилна за режима на руския диктатор Владимир Путин.