09 октомври 2025, 23:54 часа 481 прочитания 0 коментара
Велик български спортист е бил първият, който се е обадил на Карлос Насар след световната титла

Най-великият български футболист Христо Стоичков е бил първият, който се е обадил на Карлос Насар, за да го поздрави за третата му световна титла в щангите. Камата, който е носител на най-ценното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка", казал на Насар, че спечелването на световната титла вече е нещо естествено за него - както е естествено за дърветата да се разлистват наесен.

"Това е възнаграждението на труда ми", каза Насар пред bTV, показвайки златното отличие от Норвегия. "Господ ме обича. Радвам се, че и хората ме обичат", заяви Карлос. Попитан за това кой е бил първият, който му се е обадил по телефона, за да го поздрави, щангистът заяви: "Христо Стоичков бе първият, който ми се обади. Каза ми, че това е нещо естествено, както дърветата се разлистват през есента."

Христо Стоичков и Карлос Насар

Насар отбеляза още, че обича Стоичков. Двамата поддържат много близки отношения, а Камата често присъства на негови състезания, за да го подкрепя. Не е тайна, че Карлос е привърженик на футболния ЦСКА - отборът, в който Стоичков се превърна в легенда, преди да отиде в Европа, за да напише история с Барселона.

Стефан Йорданов
