"Става все по-зле": САЩ остават oще седмица без работещо правителство

Съединените щати вероятно ще преживеят още една седмица на спряна работа на правителството, след като днес Сенатът за седми път отхвърли законопроект, който би позволил възобновяване на дейността на федералната администрация, предаде Франс прес. В същото време президентът Доналд Тръмп заяви, че е решен да принуди опозицията да отстъпи. Работата на правителството спря на 1 октомври, което доведе до техническо съкращение на над 700 000 федерални служители. "Спряната работа беше доста вредна. С времето става все по-зле", каза Тръмп.

Още: Спряната работа на правителството в САЩ поставя под риск оръжейни доставки за Украйна и голяма сделка за дронове

Американският Сенат едва ли ще гласува каквито и да е законодателни промени през уикенда, тъй като партиите са в пълна задънена улица. Републиканците настояват за удължаване на настоящия държавен бюджет със същите нива на разходи, докато демократите искат допълнителни средства за здравноосигурителни програми за домакинства с ниски доходи, предаде БТА.

Партията на Тръмп има мнозинство и в двете камари на Конгреса, но според правилата на Сената са нужни 60 от 100 гласа, за да бъде приет бюджетът. Това означава, че поне осем сенатори демократи трябва да подкрепят републиканския проект, но досега това са направили едва трима.

Още: Спирането на работата на правителството в САЩ ще удари по БВП

В опит да засили натиска, Тръмп повтори заплахите си към Демократическата партия: "Ще премахнем някои програми, които са много популярни сред демократите, но не и сред републиканците", заяви президентът. Докато правителството остава блокирано, над 2,3 милиона федерални служители и 1,3 милиона военни не получават заплати.