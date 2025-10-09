Войната в Украйна:

Карлос Насар се нареди до легенди в щангите и доближи най-титулувания световен шампион

Феноменът на българските щанги Карлос Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си! Това се случи по време на Световното първенство 2025 във Фьоде, Норвегия, където родният щангист показа колебания в изхвърлянето, но размаза конкуренцията в изтласкването, поставяйки световен рекорд от 222 кг в новата олимпийска категория до 94 кг. С тази световна титла Насар се нареди до някои от най-големите легенди в българските щанги и се доближи до най-титулувания ни световен шампион.

Насар се доближи на 2 световни титли от Янко Русев

21-годишният Насар вече има 3 световни титли на сметката си и се изравни по златни медали с щангисти като Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев, както и Милена Трендафилова при жените, пише bTV. В рамките на още две години Насар може да се изравни по титли и с най-успешния български щангист на световни първенства - Янко Русев, който има 5 в кариерата си. Иван Иванов пък е с 4.

Карлос Насар

Кой е световен рекордьор по световни титли в щангите?

Насар обаче не гледа само към този рекорд, но и към световния рекорд за най-много световни титли от един щангист. Това постижение се държи от легендарния щангист на СССР Василий Алексеев, който има 8 титли. На второ място пък се нареждат Наим Сюлейманоглу (Турция, 2 за България), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия), отбелязва bTV. За да изравни Алексеев, Насар ще се нуждае от още пет световни титли, а на 21 години изглежда, че ще има достатъчно време да го направи.

Друга голяма цел пред Насар е да стане първият български спортист с три олимпийски титли. Той вече стана олимпийски шампион в Париж 2024, а сега е устремен към Лос Анджелис 2028.

