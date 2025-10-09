Шпиони на Орбан разследвали служители на ЕК в Брюксел, намесиха и действащ еврокомисар?

Европейската комисия заяви в четвъртък, че ще разследва съобщения, че правителството на унгарския премиер Виктор Орбан е изпратило служители от разузнаването в Брюксел, за да събират информация за институциите на ЕС и да вербуват служител на ЕС. Съвместно разследване на германския Der Spiegel, белгийския всекидневник De Tijd, унгарския сайт Direkt36 и други съобщи, че унгарски разузнавачи, преоблечени като дипломати, са се опитали да проникнат в институциите на ЕС, докато Оливер Вархей – сега европейски комисар, е бил посланик на Унгария в блока.

Документи, прегледани от медиите, показват, че между 2015 и 2017 г. е работил в Брюксел оперативен служител, чиято самоличност не е била разпозната от новинарските издания, като дипломат, работещ в отдела за политика на сближаване на унгарското посолство. Според докладите, оперативният служител всъщност е работил за унгарската служба за външно разузнаване, като е развивал контакти в рамките на Европейската комисия и други организации на ЕС.

В пресконференцията на Европейската комисия в четвъртък говорителят Балаж Уйвари заяви: „Комисията, както обикновено, приема много сериозно подобни твърдения и ние оставаме ангажирани със защитата на служителите и мрежите на Комисията от незаконен шпионаж.“ Изпълнителният орган на ЕС „ще създаде вътрешна група, която да разгледа тези твърдения“, каза Уйвари, добавяйки, че от съображения за оперативна сигурност няма да разкрива повече информация.

Главният говорител на Комисията Паула Пиньо добави, че председателят Урсула фон дер Лайен е била информирана за докладите. Нито представителите на Вархей, нито унгарското правителство отговориха веднага на исканията на POLITICO за коментар.

Тайни срещи

Шпионските дейности биха били по-скоро в съответствие с практиките, прилагани от Москва и Пекин, отколкото от страна на държава членка на ЕС. Това би могло да подхрани недоверието към Унгария в Брюксел, пише Politico.

Изданията съобщиха, че висш служител от Брюксел е заявил, че се е срещал с оперативния агент на всеки няколко месеца за приятелски разговори, но скоро е осъзнал, че унгарецът е шпионин, търсещ „всякакви клюки“ за Комисията. Срещите, които обикновено са се провеждали в брюкселски парк, в крайна сметка доведоха до това оперативният служител да изготви документ, който разкрива служителя на Комисията като „таен агент“ на унгарската служба за външно разузнаване, Információs Hivatal (IH) - дори докато той продължавал да работи в Комисията.

Служителят заяви пред медиите, че не е подписал документа и че агентът дори е предложил пари за информация, което той е отказал. Новинарските медии съобщиха, че източници от службите за сигурност са потвърдили версията на служителя. По това време началник на оперативния служител в посолството е бил тогавашният посланик на Унгария в ЕС, Вархей, който сега заема ресора на Комисията, отговарящ за здравеопазването и хуманното отношение към животните.