Научен пробив: Учени с първа крачка към победата над болестта на Паркинсон

10 октомври 2025, 01:55 часа 254 прочитания 0 коментара
Учените са разработили молекула, способна да спре прогресията на болестта на Паркинсон. Това съобщава ScienceDaily, позовавайки се на изследване, публикувано в JACS Au. Откритието е насочено към токсичните натрупвания на протеина алфа-синуклеин — основната причина за унищожаването на невроните, което води до треперене, скованост и загуба на координация.

Проектираният пептид поддържа протеина в нормалната му форма, предотвратявайки превръщането му във вредни агрегати. Експериментите показват ефективността на молекулата. Изследователите твърдят, че това е една от първите стъпки към разработването на лечение, което не само облекчава симптомите, но всъщност спира процеса на заболяването.

Елин Димитров Отговорен редактор
Лечение изследване учени болест на Паркинсон
