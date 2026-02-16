Лукашенко "стана" военен инструктор и стресира беларуски снайперисти (ВИДЕО)

Трепери, Европа. Александър Лукашенко лично ще подготвя беларуската армия за война. Така подигравателно опозиционната беларуска медия NEXTA коментира как беларуският диктатор се появи на военно учение и почна да дава съвети кое как да се върши.
Конкретно - Лукашенко "даде акъл" как следва снайперистите в беларуската армия да стрелят по време на учение на 227-ми полигон. За учението те лежаха на дървени платформи - но според беларуския диктатор това не е практично, по време на военни действия нямало да е така. По-реалистично било да лежат в снега.
"Той ляга – бронежилетката потъва в снега, това е по-удобно. Но ето го, мъчи се на тази платформа. Да кажем, че не е добре", поучи беларуският диктатор нещастните си войски.
❗️❗️❗️Tremble, Europe! Lukashenko personally takes charge of preparing the Belarusian army for war— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026
The self-proclaimed “expert in everything” gave a lesson on how to shoot — and scolded his subordinates for what he called a bizarre innovation.
☝️“They shouldn’t have laid down… pic.twitter.com/MQAF8vlXHN
И констатация от Лукашенко колко са добри беларуските снайперисти: "Бяма много радост, нека бъдем честни. Стрелят, виждат целите, горе-долу. Разбира се, че са нервни – президентът стои зад тях. Разбирам, че има известна доза тревожност. Уцелиха някои цели, пропуснаха други".
Буквално в края на предишната работна седмица Лукашенко блесна и с друго - заплаши генералите си, че трябва да са в изрядна физическа форма. На поредното заседание тип военен съвет беларуският диктатор подкани генералите си да направят няколко лицеви опори, за да ги провери.
