Стармър иска по-строги мерки за онлайн защитата на децата

Британският премиер Киър Стармър ще поиска повече правомощия, за да създаде регулации на достъпа до онлайн съдържание, като заяви, че това е необходимо, за да се защитят децата от бързо променящите се рискове в дигиталния свят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Британските власти обявиха миналия месец, че ще проведат консултации за забрана на социалните мрежи за деца под 16-годишна възраст по модела на Австралия. Испания, Гърция и Словения също планират подобни забрани.

"Технологиите се развиват наистина бързо и законодателството не трябва да изостава", посочи в изявление Стармър.

Новите правомощия, които той иска, вероятно ще доведат до по-слабо участие на парламента в разглеждането на бъдещи забрани. От канцеларията на Стърмър отбелязаха, че това се налага, за да може след консултациите "да се действа бързо, въз основа на направените констатации, в рамките на месеци, вместо да се чака с години да бъдат приети нови законодателни мерки след всяка промяна в технологиите".

Припомняме, че Австралия стана първата страна в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години и блокира достъпа им до платформи като TikTok, Instagram, Facebook и Youtube.

Забраната става на фона на нарастващи опасения относно въздействието на социалните мрежи върху здравето и безопасността на децата.