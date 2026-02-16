Спорт:

Запалиха колата и входа на къщата на кмета на Бистрица

16 февруари 2026, 6:28 часа 929 прочитания 0 коментара
Запалиха колата и входа на къщата на кмета на Бистрица

Запален е автомобила и входа на къщата на кмета на Бистрица Самуил Попов. В предходните месеци имаше и други сигнали за тормоз срещу него. Припомняме, че миналото лято маскирани хора с бухалки нахлуха в кметството, като към днешна дата не се знае кои са те. Самият кмет тогава коментира, че е питал какво се случва с подробен устройствен план (ПУП), който му е направил впечателние. 

ОЩЕ: "Нямаше агресия, влизаха по стаите": Разказ на служител за нахлуването в общината в Бистрица (ВИДЕО)

Попов разказа в ефира на БНТ, че около 1 - 1:30 часа тази нощ се е чул гръм и разбрал, че колата, която е паркирана в двора на къщата, гори. „След това разбрах, че е запалена и вратата на къщата ми“, каза той и добави, че не е имало заплахи към него.

В ефира на Нова телевизия той разкри, че когато погледнал и видял, че колата гори, видял и мотоциклет да се отдалечава. "Двама души влизат, сипват запалима течност и започва да гори", са неговите предположения за случилото се.  

Кметът не свързва случилото се с работата си. Той обясни, че наскоро е попитал къде отиват парите от общински наеми в селото, но не е получил такъв отговор. По-късно става ясно, че такива се получават, но чрез посредник.

Попитан има ли подозрение кой може да му има зъб и да седи зад този палеж, Попов отговори, че тези дни е излъчен репортаж за незаконно изхвърляна на земни маси, но няма никаква представа кой и защо може да е запалил колата и имота му.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
кмет подпалена кола Бистрица Самуил Попов
