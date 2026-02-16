Лайфстайл:

Заради репресии: Армения се опълчи на Русия по още една линия (ВИДЕО)

Армения няма да екстрадира в Русия руснаци, преследвани по политически причини. Това заяви Ален Симонян, председател на арменския парламент, в интервю за опозиционния руски телевизионен канал "Дождь". Каналът е буквално блокиран за излъчване в Русия, отделно бяха му наложени забрани и в Европа.

"Гарантирам ви, че нито един човек няма да бъде задържан или депортиран в трета държава по политически причини. Официално гарантирам това", каза Симонян.

Председателят на арменския парламент обясни, че в предишни случаи на руснаци, задържани в Армения по искане на Русия, арменските правоохранителни органи са освободили руските граждани след изясняване на обстоятелствата.

Симонян отбеляза, че много хора, определени като "чуждестранни агенти" в Русия, идват в Армения и изнасят концерти. Председателят на арменския парламент използва изрично думата "много" за такива руски представители на шоубизнеса, които идват да представят творчеството си в Армения.

Армения вече упорито върви по път на разделечение от Русия, като това стана особено видимо след като руските миротворци така и не се намесиха при буквално еднодневната война с Азербайджан, при която Нагорни Карабах премина в ръцете на Баку.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
