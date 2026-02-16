Съветът за мир дава милиарди за възстановяване на Ивицата Газа

Съветът за мир ще отпусне над 5 милиарда долара за възстановяване на Ивицата Газа. Америанският президент Доналд Тръмп заяви, че членовете на организацията ще предоставят над 5 милиарда долара за възстановяване на ивицата Газа. Официално съобщение се очаква на 19 февруари във Вашингтон. Още: Част от плана на Съвета за мир на Тръмп: Поетапно разоръжаване на "Хамас"

Според него държавите-членки вече са изпратили хиляди служители по сигурността в региона, за да поддържат мира. Тръмп също така подчерта, че "Хамас" трябва да бъде напълно и незабавно разоръжен.

Кои държави отказаха Съвета за мир на Тръмп?

Още: Полша и Италия отказаха на Тръмп за Съвета за мир

Полша и Италия отказват да се присъединят към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, съобщи "Ройтерс". Тръмп заяви желание Съветът за мир, първоначално замислен с цел да затвърди примирието в Ивицата Газа, да играе по-широка роля в разрешаването на глобални конфликти, което според някои страни означава, че той може да се превърне в алтернатива на ООН.

Много страни отказаха да се присъединят и заради поканата, която получиха Русия и Беларус.

