Бог не дава по-високи заплати, коли и къщи: Патриарх Кирил с инструкции за какво да не се молят руснаците

По време на проповедта си в катедралата "Христос Спасител" на празника Сретение Господне, патриарх Кирил инструктира вярващите какви молби са неуместни в молитва. Думите му бяха предадени от руската пропагандна държавно-информационна агенция РИА Новости.

Патриарх Кирил, за който през годините са излизали редица нелицеприятни данни, включително че е бил агент на КГБ и че се е занимавал с контрабанда на тютюн в смутните времена при разпада на СССР, сега обясни, че не трябвало да има молитви за материални блага. По-точно - да ти вдигнат заплатата, да те повишат в службата, да си купиш къща, кола или да можеш да си позволиш да идеш на почивка.

"Човек не бива да се моли за нещо, което е просто невъзможно да се изпълни. Небето не отговаря на такива молби", обясни руският духовник.

Още: Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

В същото време патриархът уточни, че е допустимо да се иска в молитва всичко, свързано с живота, вярата и отношенията с близките. Важно условие е липсата на съмнение, когато се обръщаме към Бог - момент, който главата на Руската православна църква също подчерта.

Руската православна църква по-рано заяви, че руснаците трябва да бъдат благодарни за случващото се в страната. Според патриарха жителите на страната живеят в много проспериращи времена.

Още: Руският патриарх иска със закон да се забранят абортите за омъжени жени (ВИДЕО)