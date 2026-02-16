Оставката на Румен Радев:

Бог не дава по-високи заплати, коли и къщи: Патриарх Кирил с инструкции за какво да не се молят руснаците

16 февруари 2026, 6:47 часа 427 прочитания 0 коментара
Бог не дава по-високи заплати, коли и къщи: Патриарх Кирил с инструкции за какво да не се молят руснаците

По време на проповедта си в катедралата "Христос Спасител" на празника Сретение Господне, патриарх Кирил инструктира вярващите какви молби са неуместни в молитва. Думите му бяха предадени от руската пропагандна държавно-информационна агенция РИА Новости.

Патриарх Кирил, за който през годините са излизали редица нелицеприятни данни, включително че е бил агент на КГБ и че се е занимавал с контрабанда на тютюн в смутните времена при разпада на СССР, сега обясни, че не трябвало да има молитви за материални блага. По-точно - да ти вдигнат заплатата, да те повишат в службата, да си купиш къща, кола или да можеш да си позволиш да идеш на почивка.

"Човек не бива да се моли за нещо, което е просто невъзможно да се изпълни. Небето не отговаря на такива молби", обясни руският духовник.

Още: Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

В същото време патриархът уточни, че е допустимо да се иска в молитва всичко, свързано с живота, вярата и отношенията с близките. Важно условие е липсата на съмнение, когато се обръщаме към Бог - момент, който главата на Руската православна църква също подчерта.

Руската православна църква по-рано заяви, че руснаците трябва да бъдат благодарни за случващото се в страната. Според патриарха жителите на страната живеят в много проспериращи времена.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Руският патриарх иска със закон да се забранят абортите за омъжени жени (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Заплати заплата Патриарх Кирил молитва материални блага
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес