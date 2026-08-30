Шест са жертвите на корабокрушението край Кирпър, спасителната акция е в ход (ВИДЕО)

Шестима са загинали след като ферибот се обърна и потъна край Северен Кипър, съобщават местните медии, цитирани от БНР. Информацията е потвърдена и от министър-председателя на признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република. Мащабната спасителна операция е в ход в Северен Кипър, след като днес следобед пътнически кораб с близо 270 души на борда потъна на около 4 мили северно от град Кирения, в окупираната част на острова. Съобщено бе за жертви, но не бе уточнен техният брой. Корабът е започнал да се пълни с вода малко след като е отплавал от пристанището на Кирения за Турция, съобщиха кипърските турски власти. Според информациите капитанът се е опитал да върне плавателния съд в града, но неуспешно. На борда е имало 259 пътници и 8 членове на екипажа, съобщават властите. Те определят ситуацията като "много сериозна".

Повишена готовност на острова, причините за трагедията все още се изясняват

В спасителните и евакуационните операции след инцидента са мобилизирани три кораба на кипърско-турската брегова охрана и три частни кораба. Лодки са отплавали от Кирения, за да се включат с помощ. Изпратени са хеликоптери. Още: Корабокрушение край Кипър: Потъна кораб със стотици пътници, има поне един загинал (ВИДЕО) На пристанището е засилено присъствието на линейки и медицински екипи. Ранените на борда и спасените от преобърнатия кораб са транспортирани до Кирения, откъдето ще бъдат насочени към държавни и частни болници в зависимост от състоянието им. Всички лечебни заведения са в повишена готовност.

Турция предоставя всякаква възможна подкрепа на усилията за търсене и спасяване, подчерта в изявление турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз.

Започва разследване на причините за преобръщането на кораба. Кипърско-турски медии пишат, че той е бил стар и че конструкцията му от фибростъкло е претърпяла сериозни повреди. Още: Корабокрушение на живо: Круизен кораб заседна точно на острова на Том Ханкс от 'Корабокрушенецът'“