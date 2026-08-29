Бундеслигата започна с гръм и трясък - сензация на дебютант, голов трилър в Берлин и силен старт за Дортмунд

Първият съботен ден от новия сезон в Бундеслигата предложи всичко, което може да се иска от откриващ кръг - историческа победа на дебютант, изненадващо поражение за Байер Леверкузен, шест гола в Берлин, обрат в Кьолн и убедителен успех на Борусия Дортмунд. Общо 21 гола паднаха в шестте съботни мача, като най-голямото събитие безспорно бе успехът на Елверсберг с 3:2 над Леверкузен.

Елверсберг – Байер Леверкузен 3:2

Историческият дебют на Елверсберг в елита не можеше да бъде по-впечатляващ. Новакът поведе с 3:0 срещу Леверкузен след исторически гол на българския национал Лукас Петков в 8-ата минута, Коул Кембъл минута по-късно и Давид Моква веднага след почивката. Гостите върнаха два гола чрез Патрик Шик и Кристиан Кофане, но не стигнаха до изравняване. Петков освен гола си записа и асистенция за третото попадение и бе избран за играч на мача.

РБ Лайпциг – Борусия Мьонхенгладбах 3:0

Лайпциг започна убедително при новия си треньор Мартин Демикелис. Ридле Баку откри резултата, а след почивката Антонио Нуса и Роко Райц довършиха гостите. За Демикелис това бе отличен дебют начело на тима.

Унион Берлин – Айнтрахт Франкфурт 3:3

Истинското голово шоу бе в Берлин. Айнтрахт изглеждаше близо до победата, след като поведе с 3:1, като и трите гола за гостите бяха дело на Юнес Ебноуталиб, който оформи хеттрика си в 67-ата минута. Унион обаче не се предаде и стигна до драматично 3:3 с изравнителен гол на Тим Шарке в добавеното време.

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Кьолн – Хофенхайм 3:2

Кьолн също започна с обрат. Хофенхайм на два пъти повеждаше чрез Адам Дагим и Озан Кабак, но домакините обърнаха срещата след попадение на Саид Ел Мала и два гола на новото попълнение Тейс Далинга.

Майнц – Падерборн 0:0

Падерборн се завърна в Бундеслигата с точка. Майнц имаше повече от играта, но така и не успя да намери път към гола, а вратарят на гостите Науел Нол направи силен дебют. Така двата тима записаха първото нулево равенство за сезона.

Борусия Дортмунд – Хамбургер 2:0

Дортмунд приключи съботната програма с победа. Серу Гираси откри още в 9-ата минута, а дебютантът Янис Константелиас удвои в добавеното време на първата част. Гръцкият тандем Константелиас – Константинос Карецас впечатли, макар че първият бе принудително заменен заради контузия. Дортмунд завърши с човек по-малко след червен картон на Самуеле Инасио в 77-ата минута, но запази мрежата си суха.

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