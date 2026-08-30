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Заради паднали скали: Затруднено движение в Кресненското дефиле

30 август 2026, 16:36 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради паднали скали: Затруднено движение в Кресненското дефиле

Скална маса е паднала в района на Кресненското дефиле, на главен път Е-79. Движението в участъка е затруднено и става само в едната лента, съобщават на “24 часа“ шофьори, които се прибират от Гърция. Трафикът е изключително интензивен и се пътува бавно, на моменти дори спира.Още: Паднали скали затрудняват движението по пътя Банско - Гоце Делчев

Сериозно задръстване има и на последния пункт за плащане на тол таксата в посока България, на няколко километра преди Кулата. Още: Махнаха скалите: Пътят Варвара - Велинград е отворен

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Креснеско дефиле затруднено движение паднали скали
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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