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Един загинал и петима ранени при стрелба на технопарти в Швейцария

30 август 2026, 10:49 часа 714 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Един загинал и петима ранени при стрелба на технопарти в Швейцария

Един човек е убит, а петима други са ранени при стрелба на технопарти в Северна Швейцария. „В ход е издирването на извършителите, чиято самоличност в момента е неизвестна“, написаха от полицията в X, добавяйки, че мотивите и точните обстоятелства все още не са известни.

Швейцарският вестник Blick съобщи на уебсайта си, че изстрелите били произведени преди 3 ч. сутринта. Около 3500 души присъствали на годишното парти между 15 ч. в събота и 2 ч. сутринта в неделя, предава БГНЕС. 

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Издирване Стрелба
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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