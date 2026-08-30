Трансферна бомба в Турция: Галатасарай взе един от най-силните нападатели в света

Галатасарай направи един от най-шумните трансфери на лятото, привличайки португалската звезда Рафаел Леао от Милан. 27-годишният офанзивен футболист вече официално е играч на турския шампион, с което клубът от Истанбул добави още едно огромно име към впечатляващата си селекция. Леао сложи край на седемгодишния си престой на "Сан Сиро" и избра Турция пред възможността да продължи кариерата си във Висшата лига.

Рафаел Леао избра Турция пред Висшата лига

Галатасарай ще плати 38 милиона евро фиксирана трансферна сума на Милан, като италианският клуб ще получи и 20% от печалбата при бъдеща продажба на португалеца. Леао подписа четиригодишен договор, а гарантираното му нетно възнаграждение ще бъде 10 милиона евро на сезон. Според някои източници с бонусите общата стойност на сделката може да достигне около 45 милиона евро.

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Астън Вила също искаше португалеца в редиците си

Трансферът е още по-впечатляващ заради конкуренцията за подписа на португалеца. Леао беше силно желан от Астън Вила, но в крайна сметка предпочете предложението на Галатасарай. Самият футболист потвърди, че турският клуб е работил по сделката още от юни и именно постоянството на ръководството го е убедило да избере Истанбул.

Галатасарай събра Леао с имена като Осимен, Сане и Гюндоган

Леао ще се присъедини към състав, в който вече има други сериозни звезди като Виктор Осимен, Лерой Сане и Илкай Гюндоган, а основната цел е не само поредна титла в Турция, но и силно представяне в Шампионската лига. Самият президент Дурсун Йозбек заяви, че очаква португалецът да даде сериозен принос именно в европейските мачове.

Леао оставя Милан след 291 мача, 80 гола и 65 асистенции във всички турнири. Португалецът беше една от ключовите фигури при спечелването на Скудетото през сезон 2021/22, когато бе избран и за MVP на Серия А. С "росонерите" той спечели още италианската Суперкупа и достигна до полуфиналите на Шампионската лига.

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