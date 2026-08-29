Ясна е програмата на ЦСКА в Лигата на конференциите - голям мач в София още на старта!

ЦСКА вече има пълната си програма за основната фаза на Лигата на конференциите. УЕФА обяви датите и началните часове на шестте мача, които очакват "червените" през есента. Тимът на Христо Янев ще стартира с домакинство на френския Монако, а само месец по-късно в София ще пристигне един от най-големите футболни звезди на последното десетилетие - Мохамед Салах, който вече носи екипа на Трабзонспор.

ЦСКА започва с домакинство на Монако в Европа, Салах идва в София на 26 ноември

Първият мач с Монако ще бъде на 15 октомври от 19:45 часа в София. Седмица по-късно "армейците" ще гостуват на Нордселанд, а на 5 ноември ги очаква визита на Панатинайкос в Атина. Безспорно най-голямото събитие за "червените" ще бъде на 26 ноември, когато Трабзонспор ще гостува в София. Турският клуб привлече през лятото Мохамед Салах след края на деветгодишния му престой в Ливърпул.

ЦСКА е единственият български представител в основната фаза на Лигата на конференциите през този сезон. Турнирът отново е във формат с 36 отбора, като всеки тим ще изиграе шест мача – по три домакинства и три гостувания. Първите осем ще се класират директно за осминафиналите, отборите от 9-о до 24-то място ще играят плейоф, а останалите ще приключат европейското си участие.

Пълната програма на ЦСКА:

15 октомври: ЦСКА – Монако, 19:45 ч.

22 октомври: Нордселанд – ЦСКА, 19:45 ч.

5 ноември: Панатинайкос – ЦСКА, 22:00 ч.

26 ноември: ЦСКА – Трабзонспор, 22:00 ч.

10 декември: КуПС – ЦСКА, 19:45 ч.

17 декември: ЦСКА – Тюн, 22:00 ч.

Ето и пълната програма на Левски за Лига Европа!