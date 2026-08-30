На референдум: Исландия каза “не“ на членство в Европейския съюз

Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз (ЕС), показват окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БНР. Това е сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан. На въпроса: "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с "не", а 47,2% - с "да", показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини. Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил референдума. Още: Исландия влиза в ЕС: Нещата до последно ще са на косъм

Огласеният резултат вероятно ще замрази всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. и е разочарование за ЕС, който изглеждаше готов на компромиси, за да приеме Исландия в своите редици, отбелязва АФП. През 2009 г., след тежката финансова криза, която разтърси икономиката ѝ, страната с население от близо 400 000 души кандидатства за членство в ЕС, но през 2013 г., след идването на власт на евроскептично правителство, преговорите бяха замразени.

Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС заради членството си в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Шенгенското пространство. Очаква се тези отношения да останат непроменени. Още: Исландия: ще поискат ли да влязат в ЕС?