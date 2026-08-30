Човекът за големите вечери пристигна на "Стамфорд Бридж": Челси взе уникален играч и реши големия си проблем

Челси направи един от най-интересните ходове в края на трансферния прозорец, привличайки аржентинския световен шампион Емилиано Мартинес от Астън Вила. 33-годишният вратар подписа тригодишен договор с лондонския клуб, който се надява с неговия опит, характер и доказани качества да сложи край на проблемите си под рамката. Мартинес пристига на "Стамфорд Бридж" като един от най-успешните вратари на своето поколение.

Челси привлече Емилиано Мартинес

Според британските медии трансферът е на стойност около 7,5 милиона паунда. За Мартинес това е завръщане в Лондон, където започна професионалната му кариера с Арсенал през 2010 г. След редица периоди под наем той постепенно се превърна в един от най-добрите вратари във Висшата лига с екипа на Астън Вила.

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Аржентинецът прекара шест сезона на "Вила Парк", като записа 256 мача за клуба и се превърна в ключова фигура както за Вила, така и за националния отбор на Аржентина. През миналия сезон той помогна на бирмингамци да спечелят Лига Европа, а сега ще опита да пренесе победния си манталитет в Челси.

Мартинес има впечатляваща колекция от трофеи и индивидуални отличия. Той е световен шампион с Аржентина от 2022 г., двукратен носител на Копа Америка и два пъти е печелил наградата "Яшин" за най-добър вратар на церемонията за "Златната топка" – през 2023 и 2024 г.

Иначе Емилиано Мартинес направи дебюта си за "сините" още срещу Брайтън.

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