Левски вече знае датите на мачовете си в Лига Европа - ето кога е големият двубой с Милан

Левски вече има пълната програма за историческото си участие в основната фаза на Лига Европа. УЕФА официално обяви датите и часовете на осемте мача на българския шампион, като "сините" ще започнат на 17 септември с домакинство на австрийския Залцбург, а най-голямото шоу в София ще бъде на 21 януари 2027 г., когато в София ще пристигне седемкратният европейски клубен шампион Милан.

Левски открива участието си в основната фаза на 17 септември в София

Програмата на Левски започва с двубой срещу Залцбург на 17 септември от 18:45 часа. След това предстоят две поредни гостувания - на НЕК Ниймеген на 15 октомври и на Виктория Пилзен на 22 октомври, и двете от 21:00 часа.

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През ноември "сините" ще имат домакинство на Ягелония Бялисток на 5 ноември от 18:45 часа, а три седмици по-късно ги очаква едно от най-тежките гостувания - визита на Олимпик Марсилия на 26 ноември. Двубоят на "Велодром" ще започне в 18:45 часа.

На 10 декември Левски ще приеме Лилестрьом от 21:00 часа, а след зимната пауза идват двете най-очаквани вечери. На 21 януари 2027 г. Милан ще гостува в София в среща от седмия кръг, докато на 28 януари Левски ще приключи участието си в основната фаза с гостуване на Съндърланд.

Така програмата на Левски в Лига Европа изглежда така:

17 септември: Левски – Залцбург, 18:45 ч.

15 октомври: НЕК Ниймеген – Левски, 21:00 ч.

22 октомври: Виктория Пилзен – Левски, 21:00 ч.

5 ноември: Левски – Ягелония, 18:45 ч.

26 ноември: Марсилия – Левски, 18:45 ч.

10 декември: Левски – Лилестрьом, 21:00 ч.

21 януари: Левски – Милан, 21:00 ч.

28 януари: Съндърланд – Левски, 21:00 ч.

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