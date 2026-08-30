Скандал в Скопие: Управници на Мицкоски възхваляват Младич, единият нарече Сребреница „некрофилски Дисниленд“

Демократическата партия на сърбите в Северна Македония на Иван Стоилкович скърби за палача на Сребреница генерал Ратко Младич. Възхвала за военния престъпник дойде и от директора на Агенцията за междуобщностните въпроси в Северна Македония Далибор Китанович, което бе повод и за недоволство и искания за оставки. Припомняме, че преди дни Младич почина на 84-годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си за геноцид и военни престъпления, но дори и мъртъв той разбуни духовете на Балканите и показа колко е болно обществото в региона, тъй като все още се намират хора, които да го прославят, даже и в Зворник, където армията му е извършвала убийства.

Срам за Скопие и правителството на Християн Мицкоски

Стоилкович е доказан сръбски агент в правителството на Християн Мицкоски и проводник на концепцията на "Сръбски свят" в югозападната ни съседка, констатирана с безпокойство от Европейския парламент в последния доклад за напредъка на Скопие.

През април 2024 г. Стоилкович каза по повод геноцида в Сребреница, че става въпрос за "некрофилски Дисниленд" на Балканите. Припомнете си:

Снимка: Facebook/Иван Стоилковић

В тази връзка не е изненада, че Демократическата партия на сърбите в Македония скърби за генерал Ратко Младич - палачът от Сребреница.

С възхваляващи и скърбящи слова, напомнящи на своеобразна ода, партията на Стоилкович страда за Младич чрез официалната си станица във "Фейсбук".

Изненадата е друго назначение на Мицкоски

Изненадата идва от Далибор Китанович, който забележете заема поста директор на Агенцията за осигуряване на правата на общностите в Северна Македония.

Той представя фотомонтаж, в който Младич заедно с четническия командир Дража Михайлович и други личности, е изобразен като един от „генералите на небесната войска“.

Това е показателно за отношението към общностите в Северна Македония, сред които е и българската - припомняме, че по официални данни има 200 000 граждани с български паспорти.

Искания за оставки

Веднага последва реакция от опозиционната СДСМ, която настоя за оставката на Стоилкович. Според тях той ясно е показал къде му е мястото и какви са неговите ценности. "Това е част от по-широк дневен ред: Вучич, руският дневен ред, китайските инвестиции, възхищението от Китай... Концепцията за „сръбския свят“ сега се проявява като преклонение пред военнопрестъпник. Вместо да гледаме към бъдещето, към Европа и към демократично и проспериращо общество, ние се връщаме назад към 90-те години – към политиката на Милошевич и войните", посочват от СДСМ в своя позиция. ОЩЕ: "Офицер за връзка с Белград": Опозицията в Скопие иска сметка на Християн Мицкоски за Иван Стоилкович



СДСМ също смятат, че Християн Мицкоски защитава и Далибор Китанович заради въхзвалата му за Младич.

За оставки настоя и Либерално-демократическата партия в югозападната ни съседка.

Либерално-демократическата партия настоява за незабавното освобождаване от длъжност на директора на Агенцията за осъществяване на правата на общността Далибор Китанович, както и за действия от страна на Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата заради изявлението му, свързано с Ратко Младич, предаде Press24.

Урания Пировска, изпълнителен директор на Хелзинкския комитет за правата на човека, днес остро критикува Далибор Китанович. Според нея Китанович трябва да бъде подведен под отговорност по член 407-а от Наказателния кодекс. В публикация във Facebook тя посочва, че правителството не трябва да дава на Китанович никаква възможност да оттегли изявлението си за Ратко Младич, а трябва да действа съгласно закона, съобщи Журнал.мк.

Неправителствената организация CIVIL – Център за свобода също осъди изявите на Стоилкович и Китанович, предаде civilmedia.mk.

Междувременно македонският българин Люпчо Георгиевски от Културен център "Иван Михайлов" - Битоля отчита, че Далибор Китанович не е частно лице, освободено от обществена отговорност.

"Той е директор на Агенцията за реализиране на правата на общностите и правителствен представител – човек, който би трябвало да бъде гарант за правата на общностите! За нас съдът постанови забрани. За тях седалище на власт и мълчание от правителството. Ако правителството запази мълчание, тогава Китанович вече не е единственият проблем.

Проблемът е правителството, което толерира своя представител", посочва още Георгиевски.

Болно ли е македонското общество?

И докато политически партии и неправителствени организации, реагират с възмущение, което е добър знак за гражданското общество в Северна Македония - правят впечатления редица коментари в социалните мрежи от македонски потребители, които също представят Младич като герой.

"Вечна памет на героя, не знаете къде сте", гласи коментар под "Фейсбук" публикацията на СДСМ.

"Не сте компетентни да говорите за такива големи личности", пише друг, като това е само илюстрация на многобройните коментари в подкрепа на Младич.

Все пак трябва да се отбележи, че съществуват и коментари, които пишат за Младич като за убиец и военнопрестъпник.

"ВМРО станаха по-големи сърби от сърбите"

"Тези ВМРО (бел. ред ВМРО-ДПМНЕ на Християн Мицкоски) станаха по-големи сърби от сърбите, въпреки че по време на Ванчо Михайлов, те бяха по-големи българи, отколкото българите", пише пародийният профил Лудият Милойко, но добре, че е шегата.

Този коментар илюстрира сръбското влияние в югозападната ни съседка и неговия проводник ВМРО-ДПМНЕ на Християн Мицкоски, чиито назначения са както Иван Стоилкович, така и Далибор Китанович. С други думи - в случая с Младич не става въпрос за непремерено изказване, а за държавна просръбска политика, въпреки че самата Сърбия е разтърсвана от протести и недоволство срещу режима на Александър Вучич.

Друг нюанс е на коментара показва как ВМРО е присвоила абревиетурата на ВМРО на Иван Михайлов, което представлява една инфологема, която с годините работи доста добре. Става въпрос за устойчив информационен образ, комуникативен мит или изкривена представа, която замества реалните факти и формира стереотипи в поведението на хората.

С други думи - по времето на Гоце Делчев, Тодор Александров и Иван Михайлов ВМРО е на македонските българи, а след това ВМРО-ДМПНЕ взима този образ и особено по времето на Никола Груевски се превръща в антибългарска партия. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България