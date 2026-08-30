Удар на Мерц и Тръмп по Русия, 6 сценария за атака на Путин срещу НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако Русия реши да премине към пряка конфронтация с НАТО, тя може да не започне с конвенционална инвазия. Позовавайки се на експерти по сигурността, германският таблоид Bild очерта 6 възможни сценария - от саботаж до ограничени военни операции. Материалът идва в контекста на визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, като има различни спекулации, че той е предупредил руснаците какво би се случило при нападение срещу Алианса - нещо, което Доналд Тръмп отрече и омаловажи, че Путин може да атакува НАТО.
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Сценариите, представени от Bild, са:
- Подводна атака: повреждане на комуникационни кабели, електропроводи, тръбопроводи и друга инфраструктура на морското дъно.
- „Кримският сценарий“ в естонския град Нарва или в латвийския Даугавпилс: безредици, „активисти“, въоръжени мъже без отличителни знаци и Москва, която настоява: „Ние не сме там", т.е. отрича участие.
- Битка за Балтийско море: опит за завземане на стратегически важния шведски остров Готланд или финландските Оландски острови и разполагане там на системи за противовъздушна и противокорабна отбрана.
- Криза в Свалбард: използване на специалния правен статут на архипелага и руското присъствие в Баренцбург като претекст за оказване на натиск върху Норвегия.
- Сценарият със Сувалския коридор: удар откъм Беларус към руския ексклав Калининград (между Полша, Литва и Балтийско море), който би могъл да отреже балтийските държави от останалата част от НАТО по суша.
- Мащабна кибератака, способна да парализира летище, фондова борса или друга част от критичната инфраструктура.
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Междувременно руският диктатор Владимир Путин продължава войната си срещу Украйна въпреки нарастващите проблеми в Русия, залагайки, че Украйна ще се срине първа, пише The New York Times. Въпреки влошаващите се икономически перспективи, нарастващите военни разходи, украинските удари на територията на Русия и намаляващата подкрепа за действията на руската армия, Путин все още изглежда убеден, че времето е на негова страна. Стратегията му е да издържи по-дълго от Украйна - да изчака, докато Киев се сблъска с критичен недостиг на личен състав, оръжия и системи за противовъздушна отбрана, след което да го принуди да направи отстъпки.
Предстоящата зима може да се окаже особено трудна. Александър Габуев от Центъра „Карнеги Русия-Евразия“ смята, че Кремъл ще се опита да засили натиска чрез удари по енергийната система на Украйна, гражданската инфраструктура и отбранителното производство.
Putin keeps the war going despite mounting problems in Russia, betting that Ukraine will collapse first — NYT— NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2026
Despite worsening economic prospects, rising military spending, Ukrainian strikes inside Russia and declining support for the Russian military’s actions, Putin still… pic.twitter.com/yJqRuzXHv8
Междувременно проблемите се натрупват и в самата Русия. Според Центъра „Левада“ през юли 66% от анкетираните са подкрепяли действията на руската армия - значително по-малко, отколкото година по-рано, докато 62 % са били за преминаване към мирни преговори. Но най-големият риск в изчисленията на Путин остава същият, както отбелязва Габуев - Кремъл многократно е подценявал способността на Украйна да продължава да оказва съпротива.
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Путин обясни войната, като се позова на... полярните мечки и косатките. Когато си прекарал четири години в обяснения защо си започнал война и все още не си успял да го представиш по убедителен начин. Косатката нападнала полярната мечка - затова Русия нямала друг избор, освен да нападне Украйна и да води "специална военна операция", обясни с усмивка диктаторът:
🐻❄️ Putin explained the war using polar bears and orcas— NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2026
When you’ve spent four years explaining why you started a war and still haven’t managed to make it sound convincing.
“Look, kids, the orca attacked the polar bear — so we had no choice but to invade Ukraine.” pic.twitter.com/d492Icjt3W
Серията от "комикси" продължава с думи на беларуския диктатор Александър Лукашенко към Путин - той го увери, че заедно ще преодолеят всякакви трудности. „Не бива да имате и най-малко съмнение по този въпрос“, заяви Лукашенко по време на срещата си с диктатора.
🤝 Lukashenka assured Putin that together they will overcome any difficulties— NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2026
“You shouldn’t have the slightest doubt about that,” Lukashenka said during his meeting with Putin.
How touching — if you don’t think about how many of those difficulties they created themselves. pic.twitter.com/RbHaoxi3S3
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Германия готви по-строги мерки срещу Русия заради дрона на летището в Лайпциг, Тръмп създаде голям проблем на Путин
Германия същевременно подготвя твърда реакция спрямо Русия след инцидента с дрона на летището в Лайпциг, където безпилотен апарат с експлозиви и детонатор и се бе приближил много близо до украински товарен самолет "Антонов" в началото на август, но не се стигна до удар. Според Politico се очаква канцлерът Фридрих Мерц да обяви нови мерки срещу Москва още следващата седмица. Все още не е ясно какво точно ще включват санкциите. Източниците на изданието обаче твърдят, че простото експулсиране на дипломати или затварянето на „Руската къща“ в Берлин вече няма да бъде достатъчно. Според информацията се обсъждат по-сериозни мерки - от по-строги санкции до разширяване на доставките на оръжие за Украйна. Мерц го каза без заобикалки: „Правителството ще накара отговорните за хибридните атаки да платят. Те ще платят за това".
А Доналд Тръмп създаде голям дългосрочен проблем за Русия, като обяви мащабната сделка в петролния сектор с Венецуела. САЩ ще получат контрол над проект, свързан с над 65 милиарда барела доказани запаси, като според информацията американският дял ще достигне около 55%. Според CBS News на съвместното предприятие са предоставени права за разработка за срок от 100 години. Тръмп твърди, че споразумението ще увеличи значително доставките на петрол и ще допринесе за понижаване на цените на бензина в САЩ. Вашингтон очаква също така сделката да привлече близо 100 милиарда долара частни инвестиции.
За Москва по-притеснителната част може би е това, което ще се случи по-нататък. Икономическият анализатор Вячеслав Ширяев твърди, че венецуелският петрол в крайна сметка може да започне да замества руския суров петрол в индийските рафинерии - един от ключовите експортни пазари на Русия. А натискът вече се усеща - през първите три седмици на август доставките на руски петрол от Новоросийск за Индия са спаднали 4,4 пъти, докато транспортните разходи са се повишили рязко.
🛢️ Trump is creating a long-term oil problem for Russia— NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2026
Donald Trump has announced a major oil deal with Venezuela. The US is set to gain control over a project tied to more than 65 billion barrels of proven reserves, with the American stake reportedly reaching about 55%.… pic.twitter.com/lvjMBEHwqw
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Войната в Украйна: развитие на бойните действия
Вече 109 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 29 август е имало 221 бойни сблъсъка спрямо 242 на 28 август. Руснаците са хвърлили 292 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 8 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3138 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 357 FPV дрона, което е с около 2140 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
30 руски пехотни атаки са били извършени в Покровското направление за 24 часа, но това не е най-горещият участък на фронта. Други 31 нападения на руските сили са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 10 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление - с основен район град Вовчанск в Харковска област и селата южно от него, а още 10 са станали при Гуляйполе, Запорожка област.
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Наскоро украинските сили са напреднали в посока Добропиля, северно от Покровск. Според видеозаписи с геолокализация, публикувани на 29 август, ВСУ са вече при Дорожни (югоизточно от Добропиля). Украинските сили също така са запазили позициите си или са напреднали на запад и на юг от Нови Донбас, като се има предвид, че според видеозаписи с геолокализация, публикувани на 28 и 29 август, ВСУ са присъствали в тези райони, противно на твърденията на Русия.
Какво се случи във войната на ракети и дронове между Русия и Украйна през нощта - припомнете си: Украйна удари една от най-големите руски рафинерии, множество пожари и взривове край руско военно летище (ВИДЕО).