Сянката на войната: Няма безусловна помощ срещу Путин за Европа от САЩ, дори и от Украйна

САЩ се отдръпват, а Владимир Путин е готов да настъпва – такива мисли със сигурност минават през главата на мнозина европейски лидери (и не само) предвид няколко събития от изминалата седмица. На първо място, посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, което веднага върна спомените за 2021 година и визтата на тогавашния ръководител на ЦРУ Уилям Бърнс – тя не спря руският диктатор Владимир Путин да започне пълномащабна война с Украйна. Спекулациите за сегашната визита на Ратклиф са много, но на първо място е предупреждение към Кремъл да не атакува НАТО – също както Бърнс вероятно е предупредил Путин преди 5 години да не атакува Украйна.

Кой е най-застрашен?

Многократно различни анализатори и мозъчни тръстове са давали мнение какво може да направи Путин срещу НАТО. Най-голяма вероятност, ако изобщо руският диктатор тръгне да ескалира, защото не може да спечели все още по военен път в Украйна, се дава на вариант за масирана кибератака, саботажи, евентуално въздушни удари или дори ограничена сухопътна военна операция срещу Прибалтика или Полша. Сценарият за удари с дронове или дори ракети е много обсъждан предвид растящия брой инциденти с дронове, които минават отвъд границите на Украйна и стигат до страните-членки на НАТО на Източния фланг – ОЩЕ: Война на пари и ракети: Данни как заради САЩ Путин удържа (ОБЗОР – ВИДЕО)

Показателно - полското оперативно командване вече определя падането на руската крилата ракета в района на Тарнава-Колония в Люблинското воеводство на 30 юли като преднамерен враждебен акт. Оценката беше обявена от генерал-майор Мачей Яблонски, първи заместник-началник на полското оперативно командване (DORSZ) в предаването Fakty po Faktach по TVN24. Когато ракетата падна в Полша, полският премиер Доналд Туск не бързаше да говори за преднамереност – но е факт, че тази ракета отиде точно в района, където часове по-рано гост беше украинският президент Володимир Зеленски. А сега полската прокуратура установи на база отломки, че ракетата е произведена във второто тримесечие на 2026 година от предприятие в Московска област. Полският външен министър Радослав Сикорски заяви в края на седмицата, че със сигурност Путин е казал на Ратклиф, че няма да напада НАТО, както е казал същото на Бърнс за Украйна и добави: Значи трябва да се готвим и да подсилваме още повече отбраната си – ОЩЕ: Руска ракета точно там в Полша, където преди часове беше Зеленски: Реакцията на Туск

Още един косвен сигнал – руският външен министър Сергей Лавров обяви в поредно интервю, че методът на меката сила вече не работела и преминала в "преки методи на вмешателство във вътрешните работи". И уточни – Русия имала голям опит в разузнаването и саботажите, но той бил натрупан само да се събира информация. Никога не се научихме да правим преврати, многозначително каза Лавров, влизайки пак в старата кремълска опорна точка, че Майдана в Украйна е организиран преврат от Запада:

Russia's Foreign Minister Lavrov:



Of course, we do have experience in sabotage and intelligence work, going back to the period before the war and during the war.



But that was primarily about gathering information, you understand.



As for organizing coups — we never learned how… pic.twitter.com/hsbbiiCdTB — Clash Report (@clashreport) August 28, 2026

САЩ отстъпват, Украйна няма да помага безусловно

Зам.-военният министър на САЩ Елбридж Колби, един от основните архитекти на променената американска рамка за национална сигурност, според която Китай е конкурент номер едно, даде ясен знак на среща с посланиците в НАТО, че американците ще запазят военно присъствие в Европа там, където не им се противоречи. По-точно – върви преглед доколко САЩ да изтеглят свои военни ресурси от Стария континент и кои американски военни бази да бъдат запазени без орязване на разходи, войници и оръжия. Колби връчи въпросник на европейските съюзници в НАТО именно заради това, макар да не го представи по този начин и да говори как този въпросник е инструмент за постигане на предвидимост, пише Politico. Медията добавя, че присъстващите на срещата са били като на конкурс за красота, с уверения как ще харчат повече за отбрана и за НАТО.

"Как така е смислено американците да харчат 3,5-4% от доходите си за отбрана и да пазят всички за своя сметка, а германците да харчат 1%" - думи на Колби, с които той пак напомни визията на Тръмп за НАТО: САЩ да не плаща както досега. И германците го виждали, вече подминахме тази точка (Германия да плаща малко за НАТО), каза зам.-военният министър на САЩ - ОЩЕ: Германия готова за удари дълбоко зад фронтовата линия: 12 млрд. евро в опустошителни ракети

Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby:



How is it reasonable for the American people to be spending 3.5, 4% of GDP on defense and being able to project power for all our benefit, and the German people to be spending 1%?



At some point that just doesn’t make… pic.twitter.com/S95G1Mewr6 — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

"САЩ не напускат Европа, не напускат НАТО. Връщаме се към основите на това какво трябваше да е НАТО – (съюз), в който Европа води", увери Колби с приказки как Вашингтон има много добър план за възраждане на НАТО. Въпросът е, че американски оръжия и технологии могат да бъдат изтеглени по-бързо, отколкото Европа е способна да компенсира и то в момент, в който Владимир Путин се бори не просто за победа в Украйна, а за своето оцеляване:

Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby:



The United States is not leaving the continent. It’s not leaving the Alliance.



We’re going to go back to the origins of what NATO is supposed to be, where Europe is going to take the lead. pic.twitter.com/ii3J1KHmho — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Възраждане или израждане на НАТО

Само че не просто Русия работи отдавна НАТО да се разцепи, но и опасността да се стигне до такъв сценарий не бива да се пренебрегва точно сега. Недотам оптимистичен сигнал дойде и от Украйна – точно както Европа ѝ помага вече 4,5 години срещу Русия, но със забавяне и без войници, за разлика от връзката Северна Корея - Путинова Русия, което и Лавров открито призна: севернокорейски войници са заедно с руснаците. "Що се отнася до нашите военни – Украйна не е в НАТО. Естония е в НАТО. Ако вярваме в силата на НАТО, то Естония, не дай боже, но ако има някакви рискове, разполага с над 30 страни, които по мое мнение трябва едновременно да защитават всяка страна съюзник" - думите са на украинския президент Володимир Зеленски и той ги каза на съвместна пресконференция в Киев с естонския си колега Алар Карис, предаде "Укринформ". Украинският президент заяви, че страната му е готова да сподели със съюзниците съвременен боен опит и свои военни технологии – сделки в рамката на съвместно производство на дронове, обучение на оператори на дронове и поддръжка на системите за ПВО.

Russia's Foreign Minister Lavrov:



Many people are calling the war in Ukraine a world war.



But the only servicemen who were in the trenches with us were servicemen from North Korea.



Everyone else is on the other side. pic.twitter.com/o6TzmJr9H2 — Clash Report (@clashreport) August 28, 2026

А Русия не спира да говори, за да създава информационни условия за разцепване на НАТО. Като например думите на Лавров за Великобритания, която играела най-лошата роля и сега, и от векове. "Великобритания никога не е имала постоянни съюзници и САЩ не са изключение. Британците винаги са гледали отвисоко на тези англосаксонци, които преминаха Атлантическия океан и създадоха своя държава" - знакова реплика на руския външен министър, която е опит още повече да се разклатят отношенията между Лондон и Брюксел, които и така, с втория президентски мандат на Доналд Тръмп, не са особено стабилни:

Russia's Foreign Minister Lavrov on Britain:



Britain’s role is the most negative one, as it has been for centuries — long centuries.



Certainly in relation to Russia, but also in relation to most of Britain’s other — I wouldn’t call them partners, rather fellow travelers —… pic.twitter.com/zDoWyosygx — Clash Report (@clashreport) August 28, 2026