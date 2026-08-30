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Лъв XIV стана първият папа, участвал в шествие с лодка (ВИДЕО)

30 август 2026, 15:47 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лъв XIV стана първият папа, участвал в шествие с лодка (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV стана първият папа, който се включи в традиционното шествие с лодка по езерото Албано по повод празника на Дева Мария. Езерото се намира в близост до папската лятна резиденция в италианския град Кастел Гандолфо. След литургия в местната църква папата се присъедини към шествието. Той се качи на лодката, на която беше поставена статуята на Дева Мария, и участва в процесията по езерото, предават италианските медии, цитирани от Нова телевизия. Още: Папа Лъв XIV зове за диалог за решаване на конфликтите 

По време на речта си Лъв XIV отправи послание за мир и осъди омразата и насилието. Той призова хората, заемащи отговорни обществени позиции, да работят за справедливостта, свободата и достойнството на всеки човек. Понтификът отправи молитва и за децата, възрастните хора, болните, семействата, младите и хората, които живеят в самота. Още: Папа Лъв XIV срещу войната на машините: Може ли човекът да запази контрол над оръжията с AI?

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Шествие Лодка литургия папа Лъв XIV
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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