Спасиха 5-годишно дете от руините в Непал (ВИДЕО)

Петгодишно момиченце, открито живо под развалините два дни след опустошителните наводнения в Непал, се събра отново с родителите си в болница в Катманду. 5-годишната Маниша е в стабилно състояние, съобщиха от Учебната болница в Катманду, предаде Би Би Си, цитирана от бТВ. Спасителни екипи се намирали близо до Сябрубеси, в област Русва, и издирвали оцелели, когато чули звук, наподобяващ мяукане на котка, идващ изпод отломките. Полицаят от въоръжените полицейски сили на Непал Санджу Хатри разказва, че екипите започнали да претърсват района и да разчистват развалините. Така открили Маниша, която била затисната под отломките. Спасителната операция продължила около два часа, преди детето да бъде извадено живо. Още: Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението

Детето се възстановява

Маниша била в тежко състояние и почти не реагирала. Спасителите повикали хеликоптер, за да я транспортират до болница, но заради лошите метеорологични условия евакуацията по въздух не била възможна. Екипите отвели момичето в полицейски спасителен лагер, където му дали вода. След известно време Маниша дошла в съзнание. Спасителите започнали да я захранват с преварена оризова вода, за да възстановят силите ѝ.

Детето било травмирано, но в събота следобед било транспортирано със самолет до спешното детско отделение на Учебната болница в Катманду. В неделя от лечебното заведение съобщиха, че Маниша се възстановява и е в стабилно състояние. В болницата тя е успяла да се събере отново с родителите си. Още: Трагедия в Непал: Броят на загиналите при наводненията достигна 750 души