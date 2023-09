Шолц и Зеленски получиха наградата "Гражданин на света"

ОЩЕ: Унижение за Русия на Съвета за сигурност на ООН: Спирате войната и Зеленски няма да говори (ВИДЕО)



Отличието се присъжда на личности, "които са допринесли за положителна промяна в своите общества и които въплъщават ангажимент за международно сътрудничество". Те се връчват всяка година по време на сесията на Общото събрание на ООН.

Volodymyr Zelenskyy held talks with German Chancellor Olaf Scholz



According to Zielenskyy, they discussed the situation on the front line and the priority needs of the Ukrainian defense forces. They paid special attention to the preparations for the international conference on… pic.twitter.com/05B2XhIV5G